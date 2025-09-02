Поиск

Рост кредитования во II полугодии укладывается в годовые прогнозы ЦБ РФ

Об этом зампред Банка России Алексей Заботкин

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ прогнозировал оживление корпоративного и розничного кредитования во втором полугодии 2025 года, текущий рост укладывается в годовые прогнозы, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции.

"Некоторое оживление темпов роста кредита как корпоративного, так и розничного во второй половине этого года всегда были частью прогноза. На текущий момент и рост кредита экономике, и рост денежных агрегатов в целом, накопленный с начала года, он вполне укладывается в наши годовые прогнозы, которые отражены в базовом прогнозе. И он идет в русле тех траекторий роста, опять же, и кредита экономике, и денежных агрегатов, которые наблюдались в период с 2016-го по 2019-й год, когда инфляция стабилизировалась вокруг 4%", - сказал Заботкин.

"То есть при такой динамике денежных агрегатов есть весомые основания ожидать, если мы остаемся в этих трендах, что задача по возвращению к инфляции в 4% в следующем году вполне достижима", - добавил он.

"Каких-то опасений того, что кредитная активность забегает вперед того, что соответствовало бы снижению инфляции, на текущий момент указаний на это нет. Да, это ускорение, но ускорение умеренное, и после очень низких темпов роста в первом квартале этого года", - отметил зампред ЦБ.

ЦБ в июле сузил диапазон роста корпоративного кредитования в РФ на текущий год до 9-12% с 8-13% ранее. Прогноз по розничному кредитованию был понижен до 1-4% с 1-6% ранее.

