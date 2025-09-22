Поиск

ЦБ видит оживление рынков автокредитов и рыночной ипотеки после снижения ключевой ставки

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ видит оживление рынков автокредитования и рыночной ипотеки после снижения ключевой ставки до 17% в сентябре с 21% в июне, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Когда рынок увидел, экономический агент увидел, что мы начали снижать ставку, что инфляция замедлилась, усилились ожидания того, что этот процесс будет достаточно быстрым. И ставки по кредитам снизились сильнее, и по депозитам тоже, вот особенно по депозитам, снизились сильнее, чем снизился ключ. В итоге мы видим оживление различных сегментах кредитного рынка, уже сейчас происходящие", - сказал Тремасов на пресс-конференции в ростовском пресс-центре "Интерфакса" в понедельник.

"Если говорить про кредит населению, то здесь явный рост автокредита в последние месяцы, ипотека, в том числе и рыночная ипотека начинает тоже оживать", - добавил он.

По его словам, в последние месяцы отмечается сильное оживление корпоративного кредитования. Признаков ускорения роста не наблюдается только в потребительском обеспеченном кредитовании. При этом данные за август регулятор пока не получил, их еще предстоит проанализировать.

"Резюмируя ответ на этот вопрос, вслед за снижением ставок, оживление кредитования мы видим уже сейчас. И в дальнейшем нам надо будет оценить устойчивость этих процессов, понять, в какой степени наблюдаемая динамика согласуется с прогнозом, оценить наличие проинфляционных рисков с этой стороны", - сказал Тремасов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 12 сентября сообщала, что по данным за июль и оперативным данным за август, прирост кредитного портфеля складывается ближе к верхней границе прогноза Банка России в 7-10%. "Если текущие темпы сохранятся, то рост кредита в этом году превысит наш прогноз", - говорила Набиуллина.

Кирилл Тремасов Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп одобрит сделку по TikTok на этой неделе, Oracle переобучит ее алгоритм

Трамп одобрит сделку по TikTok на этой неделе, Oracle переобучит ее алгоритм

Акции "М.Видео" подешевели на 21% на новостях о допэмиссии

Россия вышла на второе место среди поставщиков мяса птицы в Китай

Россия вышла на второе место среди поставщиков мяса птицы в Китай

Цена нефти Brent подросла до $67,15 за баррель

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в августе вырос м/м на 28,2%, грузовиков – упал на 68,2%

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в августе вырос м/м на 28,2%, грузовиков – упал на 68,2%

РФ в июле обновила рекорд поставок газа в КНР, экспортировав 4,25 млрд куб. м газа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7199 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });