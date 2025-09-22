ЦБ видит оживление рынков автокредитов и рыночной ипотеки после снижения ключевой ставки

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ видит оживление рынков автокредитования и рыночной ипотеки после снижения ключевой ставки до 17% в сентябре с 21% в июне, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Когда рынок увидел, экономический агент увидел, что мы начали снижать ставку, что инфляция замедлилась, усилились ожидания того, что этот процесс будет достаточно быстрым. И ставки по кредитам снизились сильнее, и по депозитам тоже, вот особенно по депозитам, снизились сильнее, чем снизился ключ. В итоге мы видим оживление различных сегментах кредитного рынка, уже сейчас происходящие", - сказал Тремасов на пресс-конференции в ростовском пресс-центре "Интерфакса" в понедельник.

"Если говорить про кредит населению, то здесь явный рост автокредита в последние месяцы, ипотека, в том числе и рыночная ипотека начинает тоже оживать", - добавил он.

По его словам, в последние месяцы отмечается сильное оживление корпоративного кредитования. Признаков ускорения роста не наблюдается только в потребительском обеспеченном кредитовании. При этом данные за август регулятор пока не получил, их еще предстоит проанализировать.

"Резюмируя ответ на этот вопрос, вслед за снижением ставок, оживление кредитования мы видим уже сейчас. И в дальнейшем нам надо будет оценить устойчивость этих процессов, понять, в какой степени наблюдаемая динамика согласуется с прогнозом, оценить наличие проинфляционных рисков с этой стороны", - сказал Тремасов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 12 сентября сообщала, что по данным за июль и оперативным данным за август, прирост кредитного портфеля складывается ближе к верхней границе прогноза Банка России в 7-10%. "Если текущие темпы сохранятся, то рост кредита в этом году превысит наш прогноз", - говорила Набиуллина.