Индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,8% в начале основных торгов на заявлениях Трампа

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в среду активно снижается из-за опасений эскалации геополитической напряженности после резких заявлений президента США Дональда Трампа о ситуации вокруг конфликта на Украине, а также на фоне предложений Минфина РФ повысить НДС с 20% до 22% для финансирования расходов на оборону; фактором поддержки выступает подорожавшая нефть (фьючерс на Brent торгуется у $67,7 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов упали на 2,8%, причем первый пробил рубеж 2700 пунктов и обновил минимум с 14 июля.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2680,96 пункта (-2,8%), индекс РТС - 1013,26 пункта (-2,8%); лидерами отката выступили бумаги "Эн+ груп" (-5,4%), "Юнипро" (-5,3%), "НОВАТЭКа" (-4,9%), остальные blue chips на бирже подешевели в пределах 4,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 сентября, составляет 83,3506 руб. (-66,8 копейки).

Подешевели также акции "Группы компаний ПИК" (-4,8%), АФК "Система" (-4,6%), "Русала" (-4,5%), "Норникеля" (-4,1%), "Аэрофлота" (-3,9%), "ВК" (-3,9%), "Газпрома" (-3,5%), "Яндекса" (-3,1%), Сбербанка (-2,9% и -2,7% "префы"), "АЛРОСА" (-2,7%), "ЛУКОЙЛа" (-2,7%), "Роснефти" (-2,6%), "Сургутнефтегаза" (-2,5% и -1,8% "префы"), "Татнефти" (-2,5%), "Т-Технологии" (-2,5%), "Северстали" (-2,4%), "ММК" (-2,3%), ВТБ (-2,2%), "НЛМК" (-2,1%), "МТС" (-2,1%), "Интер РАО" (-2,1%), "Московской биржи" (-1,7%), "ФосАгро" (-1,6%), МКПАО "Хэдхантер" (-1,6%), ПАО "Полюс" (-1,1%).

Заявления Трампа

Трамп во вторник заявил, что Киев может добиться успеха в вооруженном противостоянии с РФ при поддержке Евросоюза. "Я думаю, что Украина при поддержке ЕС находится в позиции для того, чтобы бороться и вернуть всю Украину обратно к ее изначальным границам", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его мнению, "со временем, если проявить терпение, и при финансовой поддержке Европы и особенно НАТО, можно добиться тех границ, какими они были до начала этой войны". Он отметил, что "возможно, (Украине - ИФ) даже удастся продвинуться дальше, чем это". Трамп пояснил, что пришел к таким выводам "после того, как в полной мере изучил ситуацию на поле боя Украины с Россией, а также экономические трудности, которые это создает для России".

Также Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что США и дальше будут поставлять странам НАТО оружие, которым они могут распоряжаться так, как считают нужным. "Мы продолжим поставлять оружие НАТО, и страны НАТО могут делать с ним что захотят. Удачи всем!" - написал он во вторник. Ранее в этом году Трамп сообщил, что США будут продавать оружие партнерам по НАТО, а те, если этого захотят, могут передавать его Украине.

Ранее во вторник Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООН раскритиковал Индию, Китай и некоторые страны НАТО за покупку российской нефти и других энергопродуктов, назвал ее непростительной.

Также Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести новые пошлины против России в случае отсутствия сделки по украинскому урегулированию. "Если выяснится, что Россия не готова заключить сделку для прекращения войны, то США в полной мере готовы ввести очень мощные пошлины", - сказал Трамп.

Президент США также во вторник заявил, что момент для обсуждения конкретных гарантий безопасности для Украины еще не наступил. "Надеюсь, что мы сможем говорить о гарантиях чуть позже. Пока для этого еще рано", - ответил он на вопрос журналиста о возможности предоставлении гарантий безопасности для Украины.

Трамп также сообщил, что может обсудить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вопрос о прекращении покупки нефти из РФ, после чего Будапешт может прекратить делать это. Американский президент отвечал на просьбу журналиста прокомментировать заявления властей Венгрии о невозможности отказаться от покупки нефти у России.

Главы МИД стран G7 и глава европейской дипломатии в ходе Генеральной ассамблеи ООН обсудили введение дополнительных санкций против России, включая меры против третьих стран, следует из их совместного коммюнике. "Мы обсудили введение дополнительных экономических санкций для России, включая принятие мер против третьих стран, содействующих ей", - говорится в документе.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила во вторник, что обсудила с Трампом "на полях" Генассамблеи ООН давление на РФ путем отказа от российских энергоносителей. "Мы сошлись во мнении о необходимости сократить, и как можно быстрее, доходы России от ископаемого топлива. Именно это Европа и делает с помощью нашего 19-го пакета санкций. Мы ужесточаем давление, запрещая импорт российского СПГ на европейские рынки и нацеливая санкции на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров и НПЗ в третьих странах", - говорится в опубликованном Еврокомиссией во вторник вечером заявлении фон дер Ляйен по итогам беседы с Трампом.

"К 2027 году Европа успешно закроет страницу с российским ископаемым топливом", - заявила глава ЕК.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду в Нью-Йорке проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Подтверждаем", - заявила журналистам Захарова.

Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", а также прогноз социально-экономического развития РФ на эту трехлетку, сообщила пресс-служба кабмина. Параметры бюджетных проектировок на предстоящую трехлетку пока не раскрывались.

Минфин РФ предлагает повысить общую ставку НДС на 2 процентных пункта - с 20% до 22%. Средства, которые принесет повышение НДС, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности, говорится в пресс-релизе ведомства о внесении в правительство бюджетного пакета.

Комментарии аналитиков

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет находиться в зоне 2650-2750 пунктов.

Индекс МосБиржи откатился ниже важного уровня 2700 пунктов, причем основные распродажи пришлись на вечернюю сессию вторника на фоне комментариев Трампа по украинскому конфликту. "Сегодня базово ожидаем высоковолатильной проторговки уровня 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Целевым диапазоном на сегодня видим 2650-2750 пунктов", - полагает эксперт.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает резкое ухудшение настроений на рынке вечером во вторник, когда американский президент Трамп сделал ряд негативных заявлений в отношении России. В результате по рынку прокатилась мощная волна распродаж, и по итогам суток индекс МосБиржи закрылся ниже 2700 пунктов. Наибольшие потери понесли акции, наиболее чувствительные к геополитике - "СПБ Биржи", "Аэрофлота", "НОВАТЭКа" и "Совкомфлота".

К этому можно добавить, что вышли не очень хорошие данные Банка России, зафиксировавшие рост кредитования в августе. Впрочем, этого следовало ожидать исходя из статистики Сбера за последний месяц лета, которая была опубликована ранее. Увеличение заимствований всегда ведет к росту розничных цен, и одной из задач поддержания жесткой денежно-кредитной политики ЦБ как раз является снижение темпов роста выдачи займов. Таким образом, уменьшается вероятность для серьезных послаблений ДКП в октябре, считает эксперт.

Риски общемировой политической эскалации привели к очередному обновлению золотом исторических максимумов, цены превысили $3800 за унцию - позитивный фактор для акций ПАО "Полюс". Стоит также обратить внимание на акции "Норникеля", которые могут быть лучше рынка из-за роста цен на платину. Техническая картина по рынку в целом ухудшилась. Наметившийся в понедельник отскок можно признать неудавшимся, после пробития индексом МосБиржи области сильной поддержки 2700-2720 пунктов есть большая вероятность ухода индикатора ближе к годовым минимумам (около 2600 пунктов), и торги в среду могут стать решающими, считает Антонов.

В США индексы акций накануне снизились на 0,2-1% с рекордных уровней, инвесторы оценивали заявления представителей американского ЦБ и корпоративные новости.

Федеральная резервная система США находится в сложной ситуации из-за сохраняющихся рисков ускорения инфляции, тогда как слабый рост занятости вызывает обеспокоенность по поводу состояния рынка труда, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе мероприятия в Провиденсе.

"Если мы будем смягчать ставки слишком агрессивно, мы можем оставить борьбу с инфляцией незавершенной, и нам придется позже изменить курс, чтобы полностью вернуться к инфляции в 2%. Если мы будем сохранять ограничительную политику слишком долго, рынок труда может чрезмерно ослабнуть", - сказал он.

Пауэлл также отметил, что цены на акции довольно высоки. При этом он не дал никаких намеков на то, поддержит ли снижение ставки на следующем заседании ФРС в октябре.

Член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман заявила во вторник, что может потребоваться ускорить темпы смягчения денежно-кредитной политики в случае ухудшения ситуации на рынке труда. Между тем глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби полагает, что агрессивные понижения ставки могут усилить инфляционное давление. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также отметил, что инфляция уже долго находится выше целевых 2%, и выразил опасения по поводу дальнейшего ускорения роста потребительских цен.

Азиатские рынки акций

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia снизился на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,5%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,2%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Японии, который рассчитывает S&P Global, в сентябре снизился до 48,4 пункта по сравнению с 49,7 пункта месяцем ранее. Аналогичный индикатор в секторе услуг опустился до 53 пунктов с 53,1 пункта, сводный индекс - до 51,1 пункта с 52 пунктов. Значение индикаторов выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в промышленном секторе.

Индекс потребительского доверия в Южной Корее в сентябре опустился до 110,1 пункта по сравнению со 111,4 пункта месяцем ранее, по данным ЦБ страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 112 пунктов, по данным Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались после роста накануне из-за рисков эскалации напряженности на Ближнем Востоке после признания Палестинского государства рядом европейских стран, а также ожиданий ужесточения санкций на поставки российской нефти.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $67,71 за баррель (+0,1% и +1,6% во вторник), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $63,5 за баррель (+0,2% и +1,8% накануне).

Накануне котировки получили поддержку за счет того, что планы иракского Курдистана по возврату на рынок нефти из столкнулись с рядом проблем.

Как сообщалось ранее, Багдад достиг договоренности с региональным правительством о возобновлении поставок около 230 тыс. баррелей нефти в сутки из этого региона через Турцию. Однако СМИ пишут о том, что пока эти отгрузки не начались, поскольку местные производители требуют гарантий в отношении некоторых долговых обязательств.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 3,82 млн баррелей, бензина - на 1,05 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 518 тыс. баррелей. Официальный отчет министерства энергетики США выйдет в среду в 17:30 по Москве.