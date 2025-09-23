Президент США заявил о готовности к пошлинам против РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, выступая на сессии Генассамблеи ООН во вторник, заявил, что Вашингтон готов ввести новые пошлины против России в случае отсутствия сделки по украинскому урегулированию.

"Если выяснится, что Россия не готова заключить сделку для прекращения войны, то США в полной мере готовы ввести очень мощные пошлины", - сказал Трамп.

При этом, по его мнению, боевые действия в этом случае прекратятся "очень быстро". Однако американский лидер подчеркнул, что "для эффективности этих пошлин европейские страны, все из вас, кто собрался здесь сейчас, должны присоединиться к точно таким же мерам".

Трамп отметил, что обсудит этот вопрос с европейскими лидерами, приехавшими на ГА ООН.