Банк России в сентябре рассматривал только нейтральный сигнал

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Банк России в сентябре рассматривал только нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), так как инфляционные риски по-прежнему преобладают и могут потребоваться паузы в снижении ставки, говорится в резюме обсуждения ставки.

"Участники были единодушны в выборе сигнала: необходимо сохранить нейтральный сигнал, поскольку проинфляционные риски преобладают на прогнозном горизонте. Банку России могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки", - отмечает регулятор.

ЦБ в сентябре рассматривал варианты сохранения ставки на уровне 18% и ее снижения на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 17% годовых. В итоге Банк России принял решение снизить ставку на 100 б.п., хотя большинство аналитиков склонялись к шагу снижения в 200 б.п.

"Обсудив аргументы за оба решения по ключевой ставке, большинство участников согласились, что есть пространство для снижения ключевой ставки. Хотя ускорение роста кредитования и потребительского спроса в последние месяцы вызывает некоторое беспокойство, динамика инфляции соответствует прогнозу Банка России, а экономический рост существенно замедлился. Снижение на 100 б.п. - достаточно осторожный шаг, который учитывает существующие риски. Оно не приведет к дополнительному смягчению денежно-кредитных условий, поскольку уже учтено в рыночных процентных ставках. Оно может даже немного ужесточить их, поскольку большинство участников рынка ожидают более сильного снижения ключевой ставки. Это позволит поддержать жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для возвращения инфляции к цели в 2026 году", - подчеркивает ЦБ.

Сигнал остался нейтральным: "Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий".

Среди аргументов в пользу снижения ставки в сентябре отмечалась динамика инфляции, которая, по мнению участников обсуждения, укладывается в июльский прогноз на 2025 год (6-7%).

По мере снижения инфляции будут уменьшаться и инфляционные ожидания, которые остаются достаточно инерционными.

Также в пользу снижения ставки говорило существенное замедление роста экономики в первом полугодии 2025 года и более умеренный рост внутреннего спроса. "Это позволяет рассчитывать на дальнейшее снижение перегрева экономики", - считает ЦБ.

Темпы роста кредитования пока также укладываются в прогноз Банка России, а сберегательная активность остается вблизи исторического максимума. По мнению регулятора, жесткие денежно-кредитные условия будут обеспечивать сбалансированный рост кредитования и поддерживать высокую сберегательную активность.

"Хотя есть риски со стороны бюджетной политики, пока нет весомых оснований ожидать, что она будет существенно мягче, чем заложено в прогнозе. По информации от правительства РФ, более высокая траектория расходов в первом полугодии 2025 года отражает стремление к более равномерному распределению расходов в течение календарного года по сравнению с предыдущими годами", - подчеркивает ЦБ.

Он отмечает, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут в значительной степени зависеть от изменения параметров бюджетной политики на 2025 год и среднесрочный период. Существенное изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики.

В пользу сохранения ставки на уровне 18% говорит тот факт, что основное снижение устойчивых показателей инфляции произошло до летних месяцев, а летом они стабилизировались в диапазоне 4-6%, что значительно выше цели. "Сохраняются повышенная неоднородность и волатильность в динамике цен по компонентам. При этом инфляционные ожидания остаются высокими и не снижаются", - говорится в резюме.

Регулятор также отмечает неоднородность тенденций в экономической активности. Несмотря на замедление темпов роста экономики в первом полугодии, потребительский и государственный спрос остается высоким.

"Денежно-кредитные условия уже существенно смягчились, а рост кредитования ускорился. При этом влияние смягчения денежно-кредитной политики на динамику денежно-кредитных показателей пока не полностью реализовалось из-за лагов. Пауза в снижении ключевой ставки позволит оценить дальнейшую подстройку денежно-кредитных показателей к смягчению денежно-кредитной политики", - указывается среди аргументов за сохранение ставки на уровне 18%.

В пользу такого решения также говорит отсутствие дезинфляционного влияния бюджетной политики. "Риски со стороны бюджетной политики увеличиваются. Выход на анонсированные параметры расходов федерального бюджета в 2025 году предполагает снижение бюджетных расходов в оставшиеся месяцы года, что вызывает сомнения. При этом доходы бюджета могут сложиться ниже, чем было запланировано", - подчеркивается в резюме.