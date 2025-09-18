В ЦБ не считают предопределенным дальнейшее снижение ключевой ставки

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не считает дальнейшее снижение ключевой ставки безальтернативным вариантом.

"Не предопределено (ее последующее снижение - ИФ)", - сказал журналистам в кулуарах Московского финансового форума зампред Банка России Алексей Заботкин.

Банк России 12 сентября принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п. до 17% годовых (большинство аналитиков прогнозировало ее снижение на 200 б.п.). Свое решение регулятор сопроводил нейтральным сигналом о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП).

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 24 октября (опорное), за ним последует заседание 19 декабря.

Комментируя последние данные по инфляции, зампред ЦБ повторил заявление по итогам сентябрьского совета директоров ЦБ. "Показатели устойчивых темпов роста цен держатся в диапазоне 4-6% в пересчете на год", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли по последним данным о темпах роста цен в РФ говорить о продолжении дезинфляционного тренда.

Заботкин отметил, что хотя инфляционные ожидания населения и снизились (в сентябре до 12,6% с 13,5% в августе), но все еще остаются высокими.

"Последние данные (по ожиданиям населения - ИФ) лучше, чем те, которые поступали в течение лета. Для того, чтобы быть уверенным, что процесс инфляции, возвращение ее к цели в 4%, действительно идет безоговорочно, нам бы хотелось увидеть, что инфляционные ожидания всех категорий экономических агентов уходят ниже тех диапазонов, в которых они были в 2023-2024 годах", - заявил он.

Снижение инфляционных ожиданий населения "в совокупности с изменением номинальных процентных ставок при прочих равных указывает в сторону того, что масштаб смягчения денежно-кредитных условий, который мы рассматривали во время заседания в сентябре, возможно, что он был несколько меньше", - отметил Заботкин.

ЦБ не сомневается, что бюджет 2025 года окажет дезинфляционный эффект.

"Сомнений в том, что дезинфляционный эффект от бюджета по итогам этого года - нет. Вопрос в оценке его масштаба. Как сегодня сказал Владимир Владимирович (Колычев, замминистра финансов - ИФ), масштаб дезинфляционного эффекта, по всей видимости, будет меньше, чем тот, который планировался на год в связи с уточнением и доходной части бюджета, и расходов", - сказал зампред ЦБ.

По его словам, сокращение масштаба дезинфляционного эффекта бюджета компенсировала денежно-кредитная политика.

"Инфляция по этому году сейчас складывается в 6-7%. Это ниже, чем ожидания по инфляции, которые мы имели на этот год в начале этого года. По сути дела, денежно-кредитная политика компенсировала меньший дезинфляционый вклад, то что бюджет в этом году вычтет меньше из инфляции, чем это предполагалось 12 месяцев назад", - заявил Заботкин на сессии форума.

Он добавил, что динамика ВВП РФ на 2025 год по всей видимости складывается ближе к нижней границе прогноза ЦБ в 1-2%.