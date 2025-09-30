Фьючерсы на какао-бобы дешевеют из-за роста запасов на складах в Гане

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на какао резко снижаются во вторник на данных о хорошем урожае в Гане, втором по величине производителе этой культуры в мире.

Наиболее активный фьючерсный контракт на какао-бобы в Нью-Йорке в ходе сессии подешевел на 3,3%, до $6 764 за тонну.

В 2025 году Гана решила начать сбор урожая какао в августе, существенно раньше обычного срока. В результате поставки какао-бобов на склады в стране за четыре недели по 4 сентября выросли более чем в четыре раза в годовом исчислении, превысив 50 тысяч тонн, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Правительство Ганы повысило выплаты фермерам на 4,2% - до 3228 седи ($261) за 64-килограммовый мешок в текущем сезоне. Ожидается, что это снизит стимулы к контрабанде какао-бобов в соседние страны.

Гана прогнозирует, что урожай какао в текущем сезоне составит 650 тысяч тонн против 600 тысяч тонн годом ранее.