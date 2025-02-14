Запасы какао-бобов на складах в Нью-Йорке и Лондоне упали до рекордных минимумов

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Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Запасы какао-бобов на биржевых складах в Лондоне и Нью-Йорке упали до рекордно низкого уровня, что стало очередным признаком острого дефицита этого товара после нескольких неурожайных лет в странах, являющихся его основными производителями, пишет Financial Times.

Так, запасы на складах лондонской ICE Futures сократились примерно до 21 тыс. тонн с более чем 100 тыс. тонн год назад, свидетельствуют данные биржи.

Дефицит какао-бобов бьет по прибыли производителей шоколада, в результате чего потребители получают шоколадные плитки меньшего размера и шоколад с новым составом, содержащий меньше какао. Цены тоже растут: по оценкам Wells Fargo, в США розничные цены на шоколад в День святого Валентина в этом году будут на 10-20% выше, чем годом ранее.

С начала 2023 года котировки фьючерсов на какао-бобы выросли втрое, достигнув в Лондоне самого высокого уровня за последние 50 лет.

На биржевых складах хранится товар, необходимый для исполнения контрактов на будущие поставки по заранее согласованной цене. Продавцы также хранят здесь излишки товара для обеспечения фьючерсов, используемых в качестве страховки от резкого изменения цен и не предполагающих физических поставок. Зачастую это какао-бобы из Камеруна или Нигерии, которые в шоколадной промышленности считаются менее качественными.

Однако дефицит настолько велик, что даже эти запасы истощаются. В прошлом месяце Hershey Co. запросила у регулятора разрешение на покупку через нью-йоркскую биржу до 90 тыс. тонн какао – в 9 раз больше установленного лимита.

Некоторые руководители отраслевых компаний не исключают, что низкий уровень складских запасов и связанный с ним риск неисполнения заключенных контрактов приведет к тому, что покупатели и продавцы будут обходить биржу стороной.

Главный исполнительный директор Hershey Мишель Бак недавно признала, что компания рассматривает альтернативные варианты поставок, в том числе закупки напрямую у фермеров.

Нико Дебенхэм, бывший глава департамента устойчивого развития компании Barry Callebaut, одного из крупнейших мировых производителей шоколада, отмечает, что у потенциальных покупателей мало альтернатив, когда запасы на биржевых складах почти исчерпаны.

По его словам, сумма премии за поставку пользующихся высоким спросом какао-бобов из Кот-д'Ивуара может составлять до $1,5 тыс. за тонну сверх преобладающей фьючерсной цены.

Готовность отрасли скупать даже менее качественное сырье подталкивает некоторых производителей к пересмотру состава своей продукции.

Привычные для потребителей стандартные шоколадные конфеты изготавливаются из какао-масла и какао-ликера, тогда как составной шоколад – из какао-порошка, смешанного с заменителем жира.

Компания Fuji Oil, являющаяся крупным поставщиком шоколадной отрасли, в этом месяце сообщила о снижении продаж промышленного шоколада, используемого для производства потребительской продукции, и увеличении реализации его заменителей, в том числе получаемых из других растительных масел и жиров. Fuji Oil также отметила значительный рост продаж составного шоколада.

Между тем, мировые цены на какао-бобы опустились примерно на 20% с пика, достигнутого в декабре прошлого года. Сельхозпроизводители и продавцы указывают на предварительные данные, свидетельствующие о сокращении дефицита урожая и возможном формировании небольшого избытка предложения.

Мартовские фьючерсы на какао-бобы дешевеют на 1% на торгах в Лондоне и на 0,8% на торгах в Нью-Йорке в пятницу. С начала года цены на эти контракты снизились на 11,7% и 10,8% соответственно, тогда как за последние 12 месяцев какао подорожало в 2,1 раза в Лондоне и в 1,8 раза в Нью-Йорке.