Объем переработки какао-бобов в Европе в IV квартале упал до минимума с 2020 года

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Производители в Европе снизили объем переработки какао-бобов в четвертом квартале прошлого года на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщила Европейская ассоциация какао (ECA).

Показатель упал до 331,853 тыс. тонн, минимума с 2020 года, когда производство шоколада резко упало на фоне введенных из-за пандемии COVID-19 локдаунов и перебоев с поставками сырья.

За год переработка какао-бобов в Европе, одном из крупнейших их импортеров, снизилась на 1,7%.

Котировки фьючерсов на какао-бобы отреагировали на данные падением на 2,6%, но затем частично восстановились.

В прошлом году ближайшие фьючерсы на какао подорожали почти втрое: неблагоприятные погодные условия в Кот-д'Ивуаре и Гане, являющихся крупнейшими производителями этого сырьевого товара, вызвали самый большой в истории дефицит его предложения.

В результате производители шоколада стали использовать меньше какао в своих продуктах и истощать запасы для удовлетворения устойчивого потребительского спроса на сладости, пишет Bloomberg.

Объем переработки какао-бобов традиционно считается показателем рыночного спроса на этот товар, однако в условиях дефицита предложения эта связь становится менее прочной.

И все же трейдеры продолжают внимательно отслеживать динамику показателя, ожидая еще более резкого его падения тогда, когда производители шоколада столкнутся с необходимостью восстанавливать свои запасы по сильно возросшим ценам.

Мартовские фьючерсы на какао дешевеют на 1,7% на торгах в США в четверг.