Цены на какао-бобы могут вырасти сильнее биткоина по итогам 2024 года

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Какао-бобы в 2024 году могут показать самый сильный прирост цен среди всех мировых активов, опередив биткоин и фондовый рынок США, пишет MarketWatch.

Какао-бобы подорожали более чем вдвое с начала года, а 18 декабря их цены поднимались до нового рекордного максимума $12,931 тыс. за тонну.

Это ралли не подает признаков прекращения: 2023/2024 сельскохозяйственный год завершился с самым большим за последние 60 лет дефицитом предложения какао-бобов, отмечают в ING.

Цена мартовских фьючерсов на какао-бобы на закрытие торгов в пятницу составляла $11,954 тыс. за тонну. Это соответствует подорожанию ближайших фьючерсов примерно в 2,9 раза с начала года, показывают данные Dow Jones Market Data. Биткоин за тот же период вырос в цене в 2,3 раза, а индекс S&P 500 прибавил менее 25%.

Ключевым фактором поддержки рынка по-прежнему остается неблагоприятная погода в Кот-д'Ивуаре, являющемся крупнейшим мировым производителем какао-бобов.

Рекордно высокая температура мирового океана "усугубляет и без того сложную ситуацию с урожаем в Западной Африке, которая уже два года страдает от экстремальных погодных условий", - отметил издатель информационного бюллетеня WeatherWealth Джеймс Ромер.

Международная организация какао (ICCO) прогнозирует, что дефицит мирового производства какао-бобов в 2023/2024 сельскохозяйственном году составит 478 тыс. тонн. ICCO ожидает сокращения мирового производства какао-бобов на 13,1% по сравнению с предыдущим годом, а запасов на конец года – на 26,8%.

Существенное подорожание основного ингредиента для производства шоколада пока не отразилось на спросе, отметил управляющий директор Teucrium Джейк Хэнли, назвав такую ситуацию типичной для сельскохозяйственных товаров.

"Тяжелые погодные условия бьют по производству, но спрос остается высоким, - сказал он. - Потребители неохотно отказываются от таких вещей, как кофе и шоколад".

Сочетание неблагоприятных погодных факторов и сезонных повышательных трендов может привести к еще большему подорожанию какао-бобов, считает Ромер. При недостатке предложения цены на них обычно растут в преддверии праздников, когда люди покупают больше шоколада.

Мартовские фьючерсы на какао дешевеют на 0,5% на торгах в США в понедельник.