Поиск

Максимальные ставки по вкладам на сроки до полугода банков топ-10 снизились до 14,95%

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях на сроки до 6 месяцев (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде сентября 2025 года снизились до 14,95% годовых, сообщает сайт Банка России.

Причем этот усредненный показатель, рассчитанный отдельно для двух категорий вкладов по срочности - до 90 дней и 91-180 дней, оказался одинаковым.

Сближение этих средних ставок произошло уже в предыдущей, второй, декаде сентября, когда ставка по вкладам на сроки до 90 дней снизилась до 15,00% с 15,14% в первой декаде, а на сроки 91-180 дней, напротив, выросла до 14,96% с 14,79%.

Незначительным в третьей декаде сентября было снижение средней ставки для сроков от полугода до года - до 14,02% с 14,05%.

Таким образом, средние ставки для вкладов на сроки до года в конце сентября были в интервале 14-15%.

После того, как ЦБ 12 сентября снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт (п. п.), а не на 2 п.п., как предполагало большинство участников рынка, ожидания по дальнейшему снижению ставки стали более сдержанными, чем накануне этого решения. На ожидания участников рынка могла оказать влияние и публикация в третьей декаде сентября параметров проекта федерального бюджета на 2026 год и 2027-2028 годы.

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета их срочности, в третьей декаде сентября снизилось минимально - до 15,55% с 15,56% во второй декаде.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в III декаде сентября 2025 г. в зависимости от срока и их изменение:

Срок вкладаСтавка в III дек. сентябряИзм. за декадуИзм. за месяцИзм. за 2 мес.Изм. за 3 мес.
До 90 дн.14,95-0,05-0,26-0,80-2,39
91-180 дн.14,95-0,010,02-1,06-2,90
181 дн. - 1 год14,02-0,03-0,30-1,37-3,39
свыше 1 года12,18-0,02-0,48-2,02-3,58

Расчет индикативных ставок произведен Центробанком на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.

Альфа-банк Промсвязьбанк Россельхозбанк Сбербанк Совкомбанк Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Банке России допустили уточнение прогноза по кредитованию

В ЦБ допустили, что снижение инфляционных ожиданий может происходить медленнее

В ЦБ допустили, что снижение инфляционных ожиданий может происходить медленнее

ОАК в 2025 году ожидает роста производства самолетов в 1,5 раза

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,66%, на Аи-92 – на 0,06%

Минфин РФ с 7 октября уменьшит продажу валюты/золота до 0,6 млрд руб. в день

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2406 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7281 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });