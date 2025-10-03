Максимальные ставки по вкладам на сроки до полугода банков топ-10 снизились до 14,95%
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях на сроки до 6 месяцев (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде сентября 2025 года снизились до 14,95% годовых, сообщает сайт Банка России.
Причем этот усредненный показатель, рассчитанный отдельно для двух категорий вкладов по срочности - до 90 дней и 91-180 дней, оказался одинаковым.
Сближение этих средних ставок произошло уже в предыдущей, второй, декаде сентября, когда ставка по вкладам на сроки до 90 дней снизилась до 15,00% с 15,14% в первой декаде, а на сроки 91-180 дней, напротив, выросла до 14,96% с 14,79%.
Незначительным в третьей декаде сентября было снижение средней ставки для сроков от полугода до года - до 14,02% с 14,05%.
Таким образом, средние ставки для вкладов на сроки до года в конце сентября были в интервале 14-15%.
После того, как ЦБ 12 сентября снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт (п. п.), а не на 2 п.п., как предполагало большинство участников рынка, ожидания по дальнейшему снижению ставки стали более сдержанными, чем накануне этого решения. На ожидания участников рынка могла оказать влияние и публикация в третьей декаде сентября параметров проекта федерального бюджета на 2026 год и 2027-2028 годы.
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета их срочности, в третьей декаде сентября снизилось минимально - до 15,55% с 15,56% во второй декаде.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам в III декаде сентября 2025 г. в зависимости от срока и их изменение:
|Срок вклада
|Ставка в III дек. сентября
|Изм. за декаду
|Изм. за месяц
|Изм. за 2 мес.
|Изм. за 3 мес.
|До 90 дн.
|14,95
|-0,05
|-0,26
|-0,80
|-2,39
|91-180 дн.
|14,95
|-0,01
|0,02
|-1,06
|-2,90
|181 дн. - 1 год
|14,02
|-0,03
|-0,30
|-1,37
|-3,39
|свыше 1 года
|12,18
|-0,02
|-0,48
|-2,02
|-3,58
Расчет индикативных ставок произведен Центробанком на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.