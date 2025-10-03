Максимальные ставки по вкладам на сроки до полугода банков топ-10 снизились до 14,95%

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях на сроки до 6 месяцев (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде сентября 2025 года снизились до 14,95% годовых, сообщает сайт Банка России.

Причем этот усредненный показатель, рассчитанный отдельно для двух категорий вкладов по срочности - до 90 дней и 91-180 дней, оказался одинаковым.

Сближение этих средних ставок произошло уже в предыдущей, второй, декаде сентября, когда ставка по вкладам на сроки до 90 дней снизилась до 15,00% с 15,14% в первой декаде, а на сроки 91-180 дней, напротив, выросла до 14,96% с 14,79%.

Незначительным в третьей декаде сентября было снижение средней ставки для сроков от полугода до года - до 14,02% с 14,05%.

Таким образом, средние ставки для вкладов на сроки до года в конце сентября были в интервале 14-15%.

После того, как ЦБ 12 сентября снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт (п. п.), а не на 2 п.п., как предполагало большинство участников рынка, ожидания по дальнейшему снижению ставки стали более сдержанными, чем накануне этого решения. На ожидания участников рынка могла оказать влияние и публикация в третьей декаде сентября параметров проекта федерального бюджета на 2026 год и 2027-2028 годы.

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета их срочности, в третьей декаде сентября снизилось минимально - до 15,55% с 15,56% во второй декаде.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в III декаде сентября 2025 г. в зависимости от срока и их изменение:

Срок вклада Ставка в III дек. сентября Изм. за декаду Изм. за месяц Изм. за 2 мес. Изм. за 3 мес. До 90 дн. 14,95 -0,05 -0,26 -0,80 -2,39 91-180 дн. 14,95 -0,01 0,02 -1,06 -2,90 181 дн. - 1 год 14,02 -0,03 -0,30 -1,37 -3,39 свыше 1 года 12,18 -0,02 -0,48 -2,02 -3,58

Расчет индикативных ставок произведен Центробанком на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.