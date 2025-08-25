Средняя максимальная ставка долгосрочных вкладов в банках топ-10 в середине августа опустилась ниже 13%
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях на сроки более года (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во второй декаде августа 2025 года снизилось до 12,99% годовых с 13,25% в первой декаде, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Таким образом, ставка оказалась ниже уровня 13% годовых впервые со второй декады мая 2024 года, когда она составляла 12,86%, то есть стала минимальной за 15 месяцев.
ЦБ РФ в конце июля снизил на 1 процентный пункт (п.п.) прогноз среднего за год значения своей ключевой ставки на 2026 год – до 12,0-13,0%.
Во второй декаде августа продолжилось снижение средних максимальных ставок вкладов всех категорий срочности, темп снижения был выше у ставки долгосрочных депозитов.
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета их срочности, во второй декаде августа снизилось до 15,85% с 15,96% в первой декаде.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам во II декаде августа 2025 г. в зависимости от срока и их изменение:
|Срок вклада
|Ставка во II дек. августа
|Изм. за декаду
|Изм. за месяц
|Изм. за 2 мес.
|Изм. за 6 мес.
|До 90 дн.
|15,34
|-0,14
|-1,27
|-2,09
|-3,98
|91-180 дн.
|15,36
|-0,16
|-1,58
|-2,58
|-4,92
|181 дн. - 1 год
|14,42
|-0,17
|-1,83
|-3,10
|-6,25
|свыше 1 года
|12,99
|-0,26
|-1,70
|-3,12
|-5,90
Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.