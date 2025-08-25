Поиск

Средняя максимальная ставка долгосрочных вкладов в банках топ-10 в середине августа опустилась ниже 13%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях на сроки более года (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во второй декаде августа 2025 года снизилось до 12,99% годовых с 13,25% в первой декаде, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Таким образом, ставка оказалась ниже уровня 13% годовых впервые со второй декады мая 2024 года, когда она составляла 12,86%, то есть стала минимальной за 15 месяцев.

ЦБ РФ в конце июля снизил на 1 процентный пункт (п.п.) прогноз среднего за год значения своей ключевой ставки на 2026 год – до 12,0-13,0%.

Во второй декаде августа продолжилось снижение средних максимальных ставок вкладов всех категорий срочности, темп снижения был выше у ставки долгосрочных депозитов.

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета их срочности, во второй декаде августа снизилось до 15,85% с 15,96% в первой декаде.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам во II декаде августа 2025 г. в зависимости от срока и их изменение:

Срок вкладаСтавка во II дек. августаИзм. за декадуИзм. за месяцИзм. за 2 мес.Изм. за 6 мес.
До 90 дн.15,34-0,14-1,27-2,09-3,98
91-180 дн.15,36-0,16-1,58-2,58-4,92
181 дн. - 1 год14,42-0,17-1,83-3,10-6,25
свыше 1 года12,99-0,26-1,70-3,12-5,90

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Компании Маска подали против Apple и OpenAI иск о недобросовестной конкуренции

Российский энергосервисный актив Fortum передан во временное управление Росимуществу

Минэкономразвития просят рассмотреть обращения о введении моратория на банкротство в АПК

Группа миноритариев Petropavlovsk подала иск к Мосбирже, Газпромбанку и УГМК

Fitch подтвердило рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом

Fitch подтвердило рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом

В 2026 году все российские банки могут войти в систему страхования вкладов

В 2026 году все российские банки могут войти в систему страхования вкладов

Курс эфира обновил рекорд впервые за четыре года

Курс эфира обновил рекорд впервые за четыре года
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7028 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });