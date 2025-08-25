Средняя максимальная ставка долгосрочных вкладов в банках топ-10 в середине августа опустилась ниже 13%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях на сроки более года (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во второй декаде августа 2025 года снизилось до 12,99% годовых с 13,25% в первой декаде, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Таким образом, ставка оказалась ниже уровня 13% годовых впервые со второй декады мая 2024 года, когда она составляла 12,86%, то есть стала минимальной за 15 месяцев.

ЦБ РФ в конце июля снизил на 1 процентный пункт (п.п.) прогноз среднего за год значения своей ключевой ставки на 2026 год – до 12,0-13,0%.

Во второй декаде августа продолжилось снижение средних максимальных ставок вкладов всех категорий срочности, темп снижения был выше у ставки долгосрочных депозитов.

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета их срочности, во второй декаде августа снизилось до 15,85% с 15,96% в первой декаде.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам во II декаде августа 2025 г. в зависимости от срока и их изменение:

Срок вклада Ставка во II дек. августа Изм. за декаду Изм. за месяц Изм. за 2 мес. Изм. за 6 мес. До 90 дн. 15,34 -0,14 -1,27 -2,09 -3,98 91-180 дн. 15,36 -0,16 -1,58 -2,58 -4,92 181 дн. - 1 год 14,42 -0,17 -1,83 -3,10 -6,25 свыше 1 года 12,99 -0,26 -1,70 -3,12 -5,90

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.