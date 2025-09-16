Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ в августе снизилась в 5,3 раза меньше, чем в июле

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в первой декаде сентября 2025 года снизилось до 15,59%, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Таким образом, в течение месяца с первой декады августа, когда средняя ставка составляла 15,96%, она стала меньше на 0,37 процентного пункта (п.п.). Для сравнения: за предыдущий месяц с первой декады июля по первую декаду августа она снизилась на 1,95 п.п., или в 5,3 раза больше. Месяцем раньше - в июне - снижение составило 0,96 п.п., в мае - 0,73 п.п., в апреле - 0,45 п.п., в марте - 0,69 п.п., в феврале - 0,71 п.п. Только в январе снижение было меньшим, чем в августе - 0,28 п.п. после 0,36 п.п. в декабре 2024 года.

Июньское снижение средней ставки (0,96 п.п.) близко по величине к изменению ключевой ставки ЦБ РФ в этом месяце - на 1 п.п., июльское (на 1,95 п.п.) - к ее изменению в этом же месяце на 2 п.п.

В начале сентября эта индикативная ставка находилась на минимальном уровне с третьей декады мая 2024 года (она тогда составляла 15,16%), когда ключевая ставка ЦБ была 16,0%. В первой декаде сентября, накануне пересмотра ключевой ставки 12 сентября, она составляла 18,0%, участники рынка ожидали ее снижения до 16% или 17%.

В августе продолжалось снижение средних максимальных ставок вкладов всех категорий срочности, ставки долгосрочных депозитов снижались значительней.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в I декаде сентября 2025 г. в зависимости от срока и их изменение:

Срок вклада Ставка в I дек. сентября Изм. за декаду Изм. за месяц Изм. за 2 мес. Изм. за 3 мес. До 90 дн. 15,14 -0,07 -0,34 -2,08 -2,43 91-180 дн. 14,79 -0,14 -0,73 -2,60 -3,47 181 дн. - 1 год 14,13 -0,19 -0,46 -2,80 -3,84 свыше 1 года 12,39 -0,27 -0,86 -2,69 -4,09

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.