Средние максимальные ставки по вкладам на сроки более 3 месяцев в банках топ-10 в конце августа не превышали 15%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях на срок от 3 до 6 месяцев (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде августа 2025 года снизилось до 14,93% годовых с 15,36% во второй декаде, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Таким образом, средние максимальные ставки вкладов на сроки от 3 месяцев и больше в конце августа не превышали 15% годовых. Средняя ставка вкладов на срок от полугода до года опустилась ниже этого уровня в первой декаде августа, на сроки свыше года – во второй декаде июля, а через месяц, со второй декады августа, она стала уже ниже 13%.

Только по самым краткосрочным вкладам (до 3 месяцев) средняя максимальная ставка в конце августа превышала 15%.

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета их срочности, в третьей декаде августа снизилось до 15,70% с 15,85% во второй декаде.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в III декаде августа 2025 г. в зависимости от срока и их изменение:

Срок вклада Ставка в III дек. августа Изм. за декаду Изм. за месяц Изм. за 2 мес. Изм. за 3 мес. До 90 дн. 15,21 -0,13 -0,54 -2,13 -2,86 91-180 дн. 14,93 -0,43 -1,08 -2,92 -3,88 181 дн. - 1 год 14,32 -0,10 -1,07 -3,09 -4,34 свыше 1 года 12,66 -0,33 -1,54 -3,10 -4,84

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, ПСБ и Совкомбанка.