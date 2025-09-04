Средние максимальные ставки по вкладам на сроки более 3 месяцев в банках топ-10 в конце августа не превышали 15%
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях на срок от 3 до 6 месяцев (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде августа 2025 года снизилось до 14,93% годовых с 15,36% во второй декаде, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Таким образом, средние максимальные ставки вкладов на сроки от 3 месяцев и больше в конце августа не превышали 15% годовых. Средняя ставка вкладов на срок от полугода до года опустилась ниже этого уровня в первой декаде августа, на сроки свыше года – во второй декаде июля, а через месяц, со второй декады августа, она стала уже ниже 13%.
Только по самым краткосрочным вкладам (до 3 месяцев) средняя максимальная ставка в конце августа превышала 15%.
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета их срочности, в третьей декаде августа снизилось до 15,70% с 15,85% во второй декаде.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам в III декаде августа 2025 г. в зависимости от срока и их изменение:
|Срок вклада
|Ставка в III дек. августа
|Изм. за декаду
|Изм. за месяц
|Изм. за 2 мес.
|Изм. за 3 мес.
|До 90 дн.
|15,21
|-0,13
|-0,54
|-2,13
|-2,86
|91-180 дн.
|14,93
|-0,43
|-1,08
|-2,92
|-3,88
|181 дн. - 1 год
|14,32
|-0,10
|-1,07
|-3,09
|-4,34
|свыше 1 года
|12,66
|-0,33
|-1,54
|-3,10
|-4,84
Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, ПСБ и Совкомбанка.