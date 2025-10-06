Бывшая Qiwi подаст заявление о делистинге с "Мосбиржи"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров NanduQ (ранее группа Qiwi plc) одобрил решение о подаче заявления на делистинг ее американских депозитарных расписок (АДР, ADR) с "Московской бирже", сообщила компания.

"В настоящее время компания не ведет операционной деятельности в России, не проводила и не объявляла о редомициляции. Соответственно, продолжение листинга на "Московской бирже" не является стратегическим приоритетом для компании, которая планирует сосредоточиться на развитии своего международного бизнеса и сохранит Astana International Exchange в качестве основной площадки для листинга своих АДР", - сказано в сообщении.

Ожидается, что компания подаст заявление 6 октября. Дата делистинга будет объявлена после подтверждения "Московской биржей".

При одобрении решения о делистинге NanduQ также учитывала тендерные предложения о выкупе ее акций Fusion Factor Fintech, объявленные в июле и сентябре, отмечается в сообщении.

Первоначально Fusion Factor Fintech, выкупивший российские активы группы Qiwi, в конце мая объявил о выкупе в два этапа до 10 млн АДР NanduQ с учетом прав в России. В рамках первого этапа цена одной АДР составила 210 рублей, было выкуплено 42,2% от лимита оферты. На втором этапе цена одной АДР была равна 195 рублей, компания выкупила около 3,5% от лимита, расчеты по нему завершились 8 июля. Всего было выкуплено 4 563 312 АДР (45,63% от максимального объема оферты) на 953,1 млн рублей. Второй тендер был объявлен 30 сентября, цена одной АДР составила 210 рублей. Акцепт оферт и расчеты пройдут 11 ноября.

Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Международный бизнес группы в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжил развиваться в рамках Qiwi plc. В августе 2024 года акционеры Qiwi одобрили смену названия на NanduQ Plc.

В контур сделки между Fusion Factor Fintech и NanduQ (Qiwi) в январе 2024 года вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi Business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, "Таксиагрегатор", IntellectMoney и ряд других активов. Цена сделки составила 23,75 млрд рублей. Через месяц после сделки, 21 февраля прошлого года, ЦБ отозвал лицензию у Киви банка. В банке была введена временная администрация, а затем назначен ликвидатор в лице Агентства по страхованию вкладов. Fusion Factor Fintech до сих пор так и не завершила основные выплаты по сделке.

Уставный капитал NanduQ состоит из 62 712 975 акций. Из них 10 413 522 бумаги составляют акции класса А и 52 299 453 - акции класса В. Доля акций NanduQ в свободном обращении составляет 71,56% от их общего числа. Крупнейший акционер компании - Сергей Солонин, у него 28,4% акций и 71,3% голосов (одна акция класса А предоставляет 10 голосов, одна акция класса В - один голос).

NanduQ в сентябре 2024 года заявила о делистинге ее ADS с Nasdaq. Сейчас ADS компании торгуются на Астанинской международной бирже (Astana International Exchange, AIX) с тикером NNDQ и на "Московской бирже" с тикером QIWI.