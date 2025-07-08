"Дисконтный" этап оферты на выкуп ADR экс-Qiwi прошел при невысоком интересе инвесторов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Второй этап оферты на выкуп американских депозитарных расписок (АДР) NanduQ Plc (ранее - Qiwi Plc) компанией Fusion Factor Fintech Limited, владеющей АО "Киви", прошел при невысоком интересе инвесторов.

В рамках второго этапа выкуплено 345,5 тыс. АДР NanduQ, говорится в сообщении Fusion Factor.

В конце мая Fusion Factor выставила оферту на выкуп в два этапа до 10 млн АДР NanduQ. Первый этап продлился с 27 мая по 10 июня, цена одной АДР составила 210 рублей. В ходе него компания выкупила 4,2 млн ADR на 885,7 млн руб., что составило 42,2% от лимита оферты. В рамках второго этапа, который проходил с 16 июня по 7 июля, цена одной АДР составила уже 195 рублей, по итогам выкуплены ADR на 67,4 млн рублей (около 3,5% от лимита).

Таким образом, всего компания выкупила 4 млн 563 тыс. 312 АДР (45,63% от максимального объема оферты) на 953,1 млн рублей.

Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд руб., основная сумма все еще не выплачена покупателем. Международный бизнес группы в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжил развиваться в рамках Qiwi Plc. В августе акционеры Qiwi одобрили смену названия на NanduQ Plc.

Оферта Fusion Factor была адресована владельцам АДР, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций класса B NanduQ Plc, которые учитываются на счетах депо НРД или в иных российских депозитариях через цепочку учета прав, включающую НРД, и включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

"Приглашение направлено на предоставление владельцам АДР, соответствующим критериям выкупа, возможности монетизировать свои инвестиции в АДР NanduQ Plc в условиях высокой неопределенности, вызванной корпоративными событиями и существующими иностранными ограничениями в отношении финансовой инфраструктуры", - сообщала Fusion Factor.

Уставный капитал NanduQ состоит из 62 млн 712 тыс. 975 акций. Из них 10 млн 413 тыс. 522 бумаги - акции класса А и 52 млн 299 тыс. 453 - акции класса В. Таким образом, оферта выставлена на 15,95% капитала, или на 19,12% акций класса В.

Доля акций NanduQ в свободном обращении составляет 71,56% от их общего числа. Крупнейший акционер компании - Сергей Солонин, у него 28,4% акций и 71,3% голосов (одна акция класса А предоставляет 10 голосов, одна акция класса В - один голос).

NanduQ в сентябре 2024 года заявила о делистинге ее ADS (american depositary shares, американские депозитарные акции) с Nasdaq. Сейчас ADS компании торгуются на Астанинской международной бирже (Astana International Exchange, AIX) с тикером NNDQ и на Московской бирже с тикером QIWI.