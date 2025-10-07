Популярность стейблкойнов может привести к оттоку $1 трлн из банков развивающихся стран

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Повсеместное распространение стейблкойнов - цифровых активов, привязанных к национальным валютам - может привести к оттоку $1 трлн депозитов из банков развивающихся экономик в ближайшие три года, предупреждают аналитики Standard Chartered. Об этом сообщает Reuters.

Порядка 99% всех стейблкойнов привязаны к доллару США, что делает их по сути долларовыми банковскими счетами, но без рисков, имеющихся в банковском секторе развивающихся экономик, отмечают эксперты банка.

"Мы полагаем, что $1 трлн могут покинуть банки развивающихся рынков и перетечь в стейблкойны в ближайшие три года или около того", - написали они.

Аналитики StanChart прогнозируют, что к концу 2028 года использование стейблкойнов для хранения сбережений в emerging markets достигнет $1,22 трлн по сравнению с текущими $173 млрд. Это составит около 2% от общего объема депозитов в этих странах.