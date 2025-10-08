Кузбасс ликвидировал отставание по отгрузке и вывозу угля по желдороге на восток

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Кемеровская область ликвидировала отставание по отгрузке и вывозу угля из региона в восточном направлении, сообщил первый заместитель губернатора - председатель правительства области Андрей Панов

"За последний месяц нам удалось нарастить объемы отгрузки угля на восток, что позволило наверстать отставание и выполнить соглашение с РЖД за 9 месяцев", - написал он в Telegram.

В январе 2025 года ОАО "РЖД" и Кузбасс заключили соглашение о вывозе в текущем году на экспорт из региона в восточном направлении 54,1 млн тонн угля, что соответствует параметрам соглашения, действовавшего в 2024 году. Однако в последнее время угольщики отгружали для отправки на восток меньшие объемы, чем было предусмотрено. В частности, областное Министерство угольной промышленности сообщало, что на экспорт в восточном направлении в январе-августе было отправлено 35,57 млн тонн, что на 0,42 млн тонн ниже "по сравнению с плановыми показателями, прописанными в соглашении с РЖД".

"Теперь, чтобы не снижать темпы вывоза, необходимо уделять особое внимание предотвращению смерзаемости угля, так как в зимнее время это является критически важным для сохранения экономической эффективности и ритмичности его транспортировки", - подчеркнул Панов.

Он напомнил, что проблемы при выгрузке, которые возникают из-за смерзаемости угля, "регулярно вызывают потери в сотни миллионов рублей как (для - ИФ) угольной отрасли, так и для портов и конечно перевозчика". Первый замгубернатора напомнил также, что за состояние угля отвечает грузоотправитель.