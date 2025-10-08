Поиск

Кузбасс ликвидировал отставание по отгрузке и вывозу угля по желдороге на восток

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Кемеровская область ликвидировала отставание по отгрузке и вывозу угля из региона в восточном направлении, сообщил первый заместитель губернатора - председатель правительства области Андрей Панов

"За последний месяц нам удалось нарастить объемы отгрузки угля на восток, что позволило наверстать отставание и выполнить соглашение с РЖД за 9 месяцев", - написал он в Telegram.

В январе 2025 года ОАО "РЖД" и Кузбасс заключили соглашение о вывозе в текущем году на экспорт из региона в восточном направлении 54,1 млн тонн угля, что соответствует параметрам соглашения, действовавшего в 2024 году. Однако в последнее время угольщики отгружали для отправки на восток меньшие объемы, чем было предусмотрено. В частности, областное Министерство угольной промышленности сообщало, что на экспорт в восточном направлении в январе-августе было отправлено 35,57 млн тонн, что на 0,42 млн тонн ниже "по сравнению с плановыми показателями, прописанными в соглашении с РЖД".

"Теперь, чтобы не снижать темпы вывоза, необходимо уделять особое внимание предотвращению смерзаемости угля, так как в зимнее время это является критически важным для сохранения экономической эффективности и ритмичности его транспортировки", - подчеркнул Панов.

Он напомнил, что проблемы при выгрузке, которые возникают из-за смерзаемости угля, "регулярно вызывают потери в сотни миллионов рублей как (для - ИФ) угольной отрасли, так и для портов и конечно перевозчика". Первый замгубернатора напомнил также, что за состояние угля отвечает грузоотправитель.

Андрей Панов Кузбасс РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд прекратил дело о банкротстве бывшего кондитера Андрея Коркунова

Новак заявил, что российским НПЗ уже удалось нарастить выпуск топлива

Новак заявил, что российским НПЗ уже удалось нарастить выпуск топлива

Расходы американцев на Хэллоуин в 2025 году достигнут рекордных $13,1 млрд

Расходы американцев на Хэллоуин в 2025 году достигнут рекордных $13,1 млрд

Глава ЕК заявила, что от 65% от каждого нового оборонного проекта нужно инвестировать в ЕС

BMW ухудшил прогнозы на 2025 год из-за слабого спроса в Китае

BMW ухудшил прогнозы на 2025 год из-за слабого спроса в Китае

СД девелопера "ПИК" рассматривает консолидацию акций и отмену дивполитики

Сбербанк готов открыть свою биометрическую платформу для других банков

Сбербанк готов открыть свою биометрическую платформу для других банков

Энергокомпании планируют инвестировать $50 млрд в трубопроводы в США за 5 лет

Хроники событий
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7319 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2421 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });