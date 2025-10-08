Ozon банк запустит выдачу дебетовых карт через свои банкоматы

Кроме того, банк начнет выпускать платежные стикеры

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ozon банк до конца 2025 года запустит выдачу дебетовых карт через банкоматы собственной сети. Прототип такого банкомата представлен на форуме "Финополис".

Как рассказали в пресс-службе Ozon, в текущем году соответствующий функционал будет запущен у части банкоматов, а расширен на сеть уже в 2026 году.

Получить карту смогут пользователи, зарегистрированные в Ozon банке и дополнительно прошедшие идентификацию через "Госуслуги". Для этого в меню банкомата необходимо выбрать соответствующую услугу и ввести номер мобильного телефона. Банкомат выпустит карту в течение нескольких минут.

Кроме того, в 2025 году Ozon банк начнет выпуск платежных стикеров, получить которые можно будет в пунктах выдачи заказов, рассказал в ходе форума председатель правления Ozon банка Андрей Личманов.

"Мы видим запрос клиентов на оплату без необходимости носить с собой физическую карту. Тем более это актуально нам, так как растет доля внешних платежей наших клиентов - по итогам полугодия уже порядка 55% операций по Ozon Карте приходились на внешние траты вне маркетплейса", - пояснили инициативу в пресс-службе группы.

По итогам второго квартала 2025 года банк занял 23-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Количество его активных клиентов превышает 34 млн человек.

В июле банк начал тестировать офлайн-формат, открыв четыре точки продаж в ПВЗ Ozon в четырех городах. Также банк развивает собственную сеть банкоматов - к середине 2026 года их количество планируется довести до 1 тысячи.