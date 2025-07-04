Ozon банк опробует офлайн формат работы в пунктах выдачи заказов Ozon

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Ozon банк, который до сих пор предлагал клиентам услуги в дистанционном формате, начал тестировать работу офлайн: банк открыл четыре точки продаж в пунктах выдачи заказов Ozon нескольких городов, сообщили "Интерфаксу" в кредитной организации.

"Мы тестируем работу небольших пространств Ozon банка в пунктах выдачи заказов - сейчас они работают в четырех ПВЗ в Москве, Екатеринбурге, Перми и Санкт-Петербурге. В этих пунктах появились точки продаж банка, где консультируют клиентов по нашим финансовым продуктам - помогают открыть карту, накопительный счет и другое", - сказал представитель банка.

Это пилотный проект, который продлится до конца 2025 года. После этого банк оценит результаты, спрос потребителей и будет принимать решение о дальнейшем масштабировании.

Владельцы ПВЗ, где расположены точки продаж получат компенсацию за предоставление части помещения, добавил представитель банка.

О том, что Ozon банк помимо планов по установке собственной сети банкоматов, рассматривает другие форматы офлайн присутствия, говорил на ПМЭФ генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян.

"Мы на самом деле про офлайн очень думаем. Мы точно идем уже, мы говорили, мы идем в банкоматы, это же офлайн мир, который клиенты требуют", - сказал он.

"Мы думаем над различными другими офлайн историями, которые могут заинтересовать клиентов. Я хочу сказать, что тезисы, что офлайн мертв и для финтеха нужно все только в онлайне, я думаю это преувеличено", - добавил он.

Ozon банк сообщил о планах запуска в 2025 году своей сети банкоматов в конце прошлого года.

Сейчас клиентам-физлицам клиентам Ozon банка доступны услуги по открытию дебетовых, накопительных счетов и вкладов, тестируется выдача кредитных карт. Бизнес может открыть расчетные счета, а также взять кредиты.

Сейчас на рынке электронной коммерции, помимо Ozon, дочерние банки есть у Wildberries, "Яндекс", но своих банкоматов и отделений у них на данный момент нет.

Озон банк по итогам первого квартала 2025 года занял 35-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".