Brent подешевела до $65,98 за баррель

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет на новостях о начале реализации предложенного США плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

К 8:14 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,27 (0,41%), до $65,98 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,8 (1,2%), до $66,25 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,3 (0,48%), до $62,25 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,82 (1,3%), до $62,55 за баррель.

Израиль и ХАМАС согласились на реализацию первой фазы американского плана по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в его рамках оставшиеся в живых захваченные в прошлом году заложники и тела погибших будут возвращены израильской стороне 13 октября.

"Нефть дешевеет вследствие уменьшения наценки на геополитический риск, вызванного сделкой между ХАМАС и Израилем", - отметил старший аналитик OANDA Келвин Вонг.

Как сообщило Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,715 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,25 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина понизились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2,018 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,05 млн баррелей, дистиллятов - на 1,23 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 763 тысячи баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 271 тысячу баррелей.