Поиск

Brent подешевела до $65,98 за баррель

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет на новостях о начале реализации предложенного США плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

К 8:14 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,27 (0,41%), до $65,98 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,8 (1,2%), до $66,25 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,3 (0,48%), до $62,25 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,82 (1,3%), до $62,55 за баррель.

Израиль и ХАМАС согласились на реализацию первой фазы американского плана по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в его рамках оставшиеся в живых захваченные в прошлом году заложники и тела погибших будут возвращены израильской стороне 13 октября.

"Нефть дешевеет вследствие уменьшения наценки на геополитический риск, вызванного сделкой между ХАМАС и Израилем", - отметил старший аналитик OANDA Келвин Вонг.

Как сообщило Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,715 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,25 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина понизились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2,018 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,05 млн баррелей, дистиллятов - на 1,23 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 763 тысячи баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 271 тысячу баррелей.

Brent WTI Дональд Трамп Израиль США ХАМАС Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ozon готовит к запуску продукты в сфере автострахования

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в среду обновили рекорды

У ЦБ пока нет данных о количестве банковских карт у каждого россиянина

У ЦБ пока нет данных о количестве банковских карт у каждого россиянина

Минфин заметил создание регионами искусственных источников финансирования дефицита бюджета

Минэнерго отметило, что в регионах рост цен на частных АЗС выше, чем на АЗС производителей

Валютные резервы Китая в сентябре выросли на 0,5% - до максимума за 10 лет

Банк России продолжает диалог с банками о постепенном замещении карт Visa и Mastercard

Банк России продолжает диалог с банками о постепенном замещении карт Visa и Mastercard

Индекс МосБиржи упал на 4% обновил минимум с 19 декабря 2024 года из-за геополитики

В Думе предупредили о рисках срыва поступлений доходов от утильсбора в федеральный бюджет

В Думе предупредили о рисках срыва поступлений доходов от утильсбора в федеральный бюджет

Минэнерго и ФАС не допустят необоснованный рост цен на белгородских и курских АЗС

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2432 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7324 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });