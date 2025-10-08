Нефть замедлила рост, Brent торгуется ниже $66 за баррель

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть немного ослабили подъем вечером в среду после отчета Минэнерго США, указавшего на более значительный, чем ожидалось, рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:41 по московскому времени увеличилась на $0,5 (0,76%), до $65,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,48 (0,78%), до $62,21 за баррель.

Как стало известно в среду из еженедельного доклада министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,715 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,25 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 3 октября, понизились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2,018 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,05 млн баррелей, дистиллятов - на 1,23 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 763 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 271 тыс. баррелей.

Ранее Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) в 2025 году на 90 тыс. б/с, до 13,53 млн б/с. Прогноз на 2026 год повышен на 210 тыс. б/с, до 13,51 млн б/с. В министерстве ожидают увеличения мировых запасов нефти в следующем году, в том числе за счет наращивания добычи в странах, не входящих в ОПЕК+.