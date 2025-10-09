Google инвестирует 5 млрд евро в развитие IT-инфраструктуры в Бельгии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Google сообщила, что планирует вложить 5 млрд евро в развитие своей инфраструктуры в Бельгии в течение последующих двух лет.

Компания расширит свой центр обработки данных (ЦОД) в городе Сен-Гислен, создав дополнительно 300 постоянных рабочих мест к уже существующему штату, насчитывающему около 600 сотрудников.

Инвестиции направлены на развитие технологий искусственного интеллекта, а также на удовлетворение растущего спроса на облачный сервис Google Cloud. Увеличение мощности ЦОД также поможет обеспечить работу других сервисов компании, включая карты, поисковик Google Search и Workspace.

Также Google пообещал профинансировать проекты в сфере возобновляемой энергетики в Бельгии совокупной мощностью 365 МВт.

Американские IT-гиганты активно наращивают вложения в ЦОД в Европе, пишет The Wall Street Journal. Тот же Google ранее анонсировал инвестиции в размере 5 млрд фунтов ($6,68 млрд) в Великобританию в течение двух лет. Ожидается, что эти инвестиции создадут более 8 тысяч рабочих мест.