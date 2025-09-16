Google планирует инвестировать 5 млрд фунтов в Великобритании за 2 года

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Google планирует вложить 5 млрд фунтов ($6,8 млрд) в Великобританию в течение следующих двух лет, говорится в заявлении компании.

Инвестиции затронут такие сферы, как ИИ, энергетические мощности, обучение персонала, НИОКР, а также сопутствующее проектирование. Это позволит ежегодно создавать более 8,2 тысячи рабочих мест по всей Великобритании.

Американская компания также сообщила об открытии нового центра обработки данных недалеко от Лондона, что позволит удовлетворит растущий спрос на ее сервисы на базе искусственного интеллекта, такие как Google Cloud, Search, Maps и Workspace.

Благодаря этим шагам "Google укрепляет свои позиции в Великобритании и помогает стране реализовать потенциал в области ИИ, который позволит увеличить объем экономики на 400 млрд фунтов к 2030 году и улучшить качество важнейших социальных услуг", заявила президент и главный инвестиционный директор Alphabet и Google Рут Порат.

Google сделала это объявление в преддверии визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, который, как ожидается, будет сопровождаться целым рядом сделок, отмечает Reuters. Высокопоставленные американские чиновники заявили, что будут объявлены экономические соглашения на сумму более $10 млрд.