Google инвестирует $4 млрд в строительство ЦОД и ИИ-инфраструктуры в Арканзасе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Американская Google (принадлежит Alphabet Inc.) намерена инвестировать $4 млрд в строительство центра обработки данных (ЦОД) в Арканзасе, а также в облачную и ИИ-инфраструктуру в штате.

Как говорится в сообщении Google, ЦОД, который будет построен в Уэст-Мемфисе, станет первым дата-центром Google в Арканзасе.

Инвестиции запланированы на период до конца 2027 года. Они также включают программу повышения устойчивости энергосистемы штата.

Google направит $25 млн в фонд, который будет инвестировать в инициативы по повышению энергоэффективности. Кроме того, компания работает с Entergy Arkansas над запуском проекта в сфере солнечной энергетики в штате.

Акции Alphabet подорожали на 0,2% по итогам дополнительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла почти на 30%.

