Датский оператор ветропарков Orsted сократит четверть штата к концу 2027 года

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Датская Orsted A/S, крупнейший мировой оператор ветропарков, сократит около 2 тысяч рабочих мест, то есть четверть своего штата, к концу 2027 года.

"Это связано с тем, что компания будет больше фокусироваться на морской ветроэнергетике и на европейском рынке, а также с тем, что ряд офшорных проектов будет завершен в ближайшие годы", - говорится в пресс-релизе Orsted.

Кроме того, компании необходимо урезать расходы на разработку и строительство ветропарков, а также управление ими, чтобы усилить свою конкурентоспособность, отмечают в компании.

Orsted активно развивала операции в течение последнего десятилетия, однако в последнее время столкнулась с серьезными препятствиями в США.

Ранее на этой неделе компания завершила привлечение дополнительного капитала на сумму $9,4 млрд, чтобы стабилизировать финансовое положение после потрясений, вызванных действиями администрации президента США Дональда Трампа, которая стремится ограничить развитие морской ветроэнергетики.

Как сообщалось, ужесточение регулирования отрасли властями США не позволило Orsted продать долю в проекте ветропарка Sunrise Wind у побережья Нью-Йорка. Компания планировала направить поступления от продажи доли на дальнейшее финансирование проекта. Вслед за этим администрация Трампа предписала Orsted остановить строительство офшорного ветропарка Revolution Wind, готового на 80%.

Меры сокращения издержек, как ожидается, позволят Orsted добиться экономии на ежегодных расходах в размере 2 млрд датских крон ($311,31 млн) с 2028 года, говорится в пресс-релизе.

С начала 2025 года капитализация Orstedснизилась на 32%.