Поиск

Датский оператор ветропарков Orsted сократит четверть штата к концу 2027 года

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Датская Orsted A/S, крупнейший мировой оператор ветропарков, сократит около 2 тысяч рабочих мест, то есть четверть своего штата, к концу 2027 года.

"Это связано с тем, что компания будет больше фокусироваться на морской ветроэнергетике и на европейском рынке, а также с тем, что ряд офшорных проектов будет завершен в ближайшие годы", - говорится в пресс-релизе Orsted.

Кроме того, компании необходимо урезать расходы на разработку и строительство ветропарков, а также управление ими, чтобы усилить свою конкурентоспособность, отмечают в компании.

Orsted активно развивала операции в течение последнего десятилетия, однако в последнее время столкнулась с серьезными препятствиями в США.

Ранее на этой неделе компания завершила привлечение дополнительного капитала на сумму $9,4 млрд, чтобы стабилизировать финансовое положение после потрясений, вызванных действиями администрации президента США Дональда Трампа, которая стремится ограничить развитие морской ветроэнергетики.

Как сообщалось, ужесточение регулирования отрасли властями США не позволило Orsted продать долю в проекте ветропарка Sunrise Wind у побережья Нью-Йорка. Компания планировала направить поступления от продажи доли на дальнейшее финансирование проекта. Вслед за этим администрация Трампа предписала Orsted остановить строительство офшорного ветропарка Revolution Wind, готового на 80%.

Меры сокращения издержек, как ожидается, позволят Orsted добиться экономии на ежегодных расходах в размере 2 млрд датских крон ($311,31 млн) с 2028 года, говорится в пресс-релизе.

С начала 2025 года капитализация Orstedснизилась на 32%.

Orsted США Дания Sunrise Wind
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Офлайн-оплата цифровым рублем появится позднее, пока в приоритете бюджетные выплаты

Офлайн-оплата цифровым рублем появится позднее, пока в приоритете бюджетные выплаты

Миллер заявил, что поставки по "Силе Сибири 2" могут превышать проектную мощность

Миллер заявил, что поставки по "Силе Сибири 2" могут превышать проектную мощность

"Мосбиржа" с 27 октября начнет рассчитывать индекс Ethereum

"Мосбиржа" с 27 октября начнет рассчитывать индекс Ethereum

Сбербанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 6,4% до 1,27 трлн рублей

Сбербанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 6,4% до 1,27 трлн рублей
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау92 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7328 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2434 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20254 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });