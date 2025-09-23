Суд разрешил Orsted возобновить строительство морского ветропарка в США

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Американский суд постановил, что датская компания Orsted A/S может возобновить строительство морского ветропарка Revolution Wind у побережья штата Род-Айленд, которое было приостановлено администрацией президента США Дональда Трампа в августе, пишет The Wall Street Journal.

Решение суда позволяет компании продолжить работу над проектом, пока длится судебный процесс по оспариванию приказа о приостановке строительства.

Проект Revolution Wind стоимостью около $5 млрд был готов на 80% перед тем, как власти США заблокировали его. В частности, были установлены все морские фундаменты и 45 из 65 ветряных турбин. Ввод в эксплуатацию планировался в 2026 году, после чего ветропарк мог бы обеспечивать электроэнергией 350 тыс. домохозяйств в штатах Род-Айленд и Коннектикут.

Приостановка проекта привела к обвалу котировок Orsted и подтолкнула компанию к допразмещению бумаг на сумму 60 млрд датских крон ($9,4 млрд). Остановка работ обходится компании примерно в $15 млн в неделю. Если проект будет свернут, Orsted будет вынуждена зафиксировать списание в размере 8 млрд крон плюс понести дополнительные расходы в $500 млн.