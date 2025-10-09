Поиск

Минсельхоз рассчитывает на сохранение мер регулирования по обеспечению АПК минудобрениями

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз рассчитывает, что действующие сейчас меры регулирования рынка минеральных удобрений сохранятся, хотя есть попытки их видоизменить, заявила на выставке "Золотая осень - 2025" глава ведомства Оксана Лут.

"По материально-техническим ресурсам. Значит, есть у нас системные меры, собственно, у нас есть планы по приобретению топлива и минеральных удобрений. Если говорить по минудобрениям, у нас сохраняется вся регуляторика. Есть попытки эту регуляторику как-то видоизменить", - сказала она.

"У нас с вами есть план, план с Минпромторгом, план с компаниями, план по регионам. В целом мы этот план выполняем, - сказала она. - Мы очень надеемся, что на очередной этап правительство нас поддержит, и мы остаемся в системе регулирования как объемов, так и цен, в которой мы сейчас живем".

Министр подчеркнула, что для отрасли это один из ключевых элементов себестоимости. "Поэтому здесь мы будем продолжать инициировать вопрос сохранения элементов государственного регулирования. Будем надеяться, что правительство нас здесь поддержит", - заключила она.

В мае правительство России продлило действие квот на экспорт минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2025 года. Общий объем экспортных квот составит почти 20 млн тонн, из них более 12,3 млн тонн выделено для азотных удобрений и более 7,6 млн тонн для сложных удобрений.

Кроме того, действуют фиксированные цены и есть обязательства поставщиков минеральных удобрений по обеспечению внутреннего рынка в необходимом объеме.

