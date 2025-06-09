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Российские аграрии обеспечены минудобрениями уже на 61% от годовой потребности

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российские аграрии с начала этого года приобрели 3,4 млн тонн минудобрений (в действующем веществе, д.в.), что соответствует 61% годовой потребности (5,56 млн тонн в д.в.), сообщает Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) со ссылкой на данные Минсельхоза.

По данным Росстата, приведенным в сообщении, за четыре месяца 2025 года российская индустрия минеральных удобрений увеличила производство готовой продукции на 6%, до 10,1 млн тонн (в д.в). За последние 5 лет применение минудобрений в России увеличилось на 16 кг на 1 га. В 2024 году уровень внесения составил 77 кг на 1 га, удобряемая площадь земель выросла до 72,8% от общей посевной.

Как сообщалось, Минсельхоз ориентируется на увеличение внесения удобрений до 80 кг на га к 2030 году.

РФ
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