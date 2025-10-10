Chrysler в США отзовет 62 910 машин из-за проблем с камерой заднего вида

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU -Chrysler, который входит в группу Stellantis, отзывает 62,91 тысячи автомобилей в США из-за проблем с камерой заднего вида, сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA).

Кампания затрагивает некоторые модели Alfa Romeo Giulia и Alfa Romeo Stelvio 2020-2025 годов выпуска.

Изображение с камеры заднего вида отображается некорректно из-за дефекта печатной платы и программного обеспечения. Дилеры обновят ПО и при необходимости проведут замену дефектных деталей бесплатно.