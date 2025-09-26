BMW отзовет более 196 тыс. автомобилей в США из-за дефекта стартера

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - BMW AG отзывает более 196 тыс. автомобилей в США из-за дефекта стартера. Об этом сообщает Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA).

Реле стартера может подвергаться коррозии, создавая угрозу перегрева и короткого замыкания с последующим возгоранием, отмечает NHTSA.

Отзыв затрагивает многие модели, включая BMW 230i 2022 года выпуска.

Дилеры BMW бесплатно проверят и заменят стартер в случае необходимости.