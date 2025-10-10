Поиск

"Инвестпалата" не получала от брокеров заявок на новый обмен заблокированных активов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - "Инвестиционная палата" не получала обращений от участников рынка о проведении нового обмена заблокированных активов российских инвесторов, сообщил брокер.

""Инвестиционная палата" в настоящее время не планирует выступать оператором или координатором рынка в обмене заблокированных иностранных ценных бумаг", - отмечается в сообщении.

В прошлом году "Инвестиционная палата" провела два раунда обмена заблокированными активами между российскими инвесторами и нерезидентами в рамках президентского указа N844 на общую сумму 10,6 млрд рублей. "Тогда команда "Инвестиционной палаты" действовала самостоятельно, комиссия в реализованных сделках составила 2%. Сейчас "Инвестиционная палата" продолжает поиск решений для владельцев заблокированных ИЦБ на следующих принципах - самостоятельно, напрямую с частными инвесторами и без уплаты комиссий участникам рынка. О них мы будем своевременно сообщать", - добавили там.

"РБК Инвестиции" написали, что ряд брокерских компаний начали рассылать клиентам презентационные материалы о подготовке к новой волне обмена заблокированными активами, оператором которого будет выступать "Инвестиционная палата".

По данным их источников, сбор заявок и формирование окончательного списка российских инвесторов и предназначенных для обмена активов планировалось завершить в ноябре. Сделка будет длительной, и окончательно ее закроют в следующем году, что связано в том числе с получением регуляторных разрешений, отмечается в материале.

О том, что ряд участников рынка ведет подготовку к проведению обмена заблокированными активами своих клиентов с нерезидентами, знают несколько источников "Интерфакса". По их словам, это отдельные инициативы нескольких брокеров, речи о централизованном и массовом обмене не идет. Для проведения такого обмена потребуется получить разрешения регуляторов, в частности, одобрение правкомиссии.

"Интерфакс" направил запрос крупным брокерам, в Банк России и Минфин.

Заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ "Финам" Дмитрий Леснов сообщил "Интерфаксу", что брокер изучает поступающую информацию о новом обмене. "На наш взгляд, на текущий момент в ситуации большое количество неизвестных. Полагаем, что речь идет об ограниченном количестве сделок по обмену. Вероятно, история не массовая. Нужны дополнительные сигналы от регулятора и организатора обмена. После прояснения ситуации мы будем готовы подключиться к процессу обмена максимально оперативно", - отметил он.

В БКС заявили, что рассматривают все возможные варианты, нацеленные на разблокировку иностранных активов своих клиентов или обмен на российские ценные бумаги.

