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Обмен заблокированными активами инвесторов будет продлен до 12 октября

Обмен заблокированными активами инвесторов будет продлен до 12 октября
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Процедура выкупа заблокированных иностранных бумаг российских инвесторов будет продлена до 12 октября, сообщил Минфин РФ.

"Подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ принято решение о продлении до 12 октября 2024 года сроков совершения операций (сделок) с иностранными ценными бумагами", - говорится в сообщении.

"Инвестиционная палата", организатор обмена заблокированных бумаг, ранее сообщала, что рассматривает возможность провести его дополнительный раунд, но для этого необходимо получить разрешение.

В четверг несколько источников на финансовом рынке сообщили "Интерфаксу", что процедура обмена заблокированными активами инвесторов в рамках уже собранных организатором - "Инвестиционной палатой" - заявок будет продлена ориентировочно до середины октября.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ №844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", который создал условия для обмена заблокированными в РФ и за рубежом активами инвесторов. В соответствии с ним нерезиденты могли выкупить заблокированные иностранные бумаги российских инвесторов за счет средств на своих счетах типа "С". Резиденты могли предъявить к выкупу бумаги совокупной начальной стоимостью не более 100 тыс. рублей, которые учитывались на счетах Национального расчетного депозитария (НРД).

"Инвестиционная палата" в середине августа объявила о завершении первого этапа расчетов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг. Сбор заявок от физлиц-резидентов проходил с 25 марта по 8 мая, от нерезидентов - с 3 июня по 2 августа.

Нерезиденты выкупили бумаги на 8,1 млрд рублей из заявленных к обмену на 35,3 млрд рублей. Свои бумаги частично реализовали более 708 тыс. физлиц. Поданные от резидентов заявки остаются безотзывными на срок до 1 сентября.

Банк России в четверг опубликовал решение совета директоров, которое предусматривает возможность отзыва заявок российских инвесторов в рамках обмена заблокированными активами.

Минфин РФ
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