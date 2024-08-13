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Нерезиденты выкупили бумаги российских инвесторов на 8,1 млрд руб.

Заявлены к обмену были бумаги на 35,3 млрд руб.

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - "Инвестиционная палата", назначенная организатором обмена заблокированными активами между российскими инвесторами и нерезидентами, объявила о завершении расчетов по выкупу иностранных ценных бумаг.

"Несмотря на внешнее санкционное давление в период сбора заявок, организатору торгов удалось реализовать нерезидентам около четверти ИЦБ, предъявленных к выкупу физическими лицами-резидентами: из единого пула ИЦБ в 35,3 млрд рублей были выкуплены бумаги на 8,1 млрд рублей", - говорится в сообщении брокера.

Свои бумаги частично реализовали более 708 тыс. физлиц, отмечает "Инвестиционная палата".

"Организатор торгов рассматривает возможность провести дополнительный раунд продажи ИЦБ. В случае получения необходимых разрешений информация будет раскрыта на официальном сайте организатора торгов", - добавляется в сообщении.

"Инвестиционная палата" принимала заявки от физлиц-резидентов с 25 марта по 8 мая, от нерезидентов – с 3 июня по 2 августа.

Ожидается, что средства за выкупленные бумаги поступят на счета брокеров, доверительных управляющих, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) не позднее 13 августа.

В период сбора заявок со стороны зарубежных регуляторов были введены дополнительные ограничения: блокирующие санкции против Национального расчетного депозитария (НРД) и запрет ЕС на участие в выкупе европейским юридическим лицам, напомнила "Инвестиционная палата". "Из-за этого участникам выкупа, покупателям-нерезидентам, требуется дополнительное время для изучения процедуры и оценки рисков", - отмечается в сообщении.

"Инвестиционная палата" ранее сообщала, что российские инвесторы подали более 1 млн заявок в рамках обмена, из которых было сформировано 100 лотов со средней стоимостью каждого 353,1 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ №844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", который создал условия для обмена заблокированными в РФ и за рубежом активами инвесторов. В соответствии с ним нерезиденты могли выкупить заблокированные иностранные бумаги российских инвесторов за счет средств на своих счетах типа "С". Резиденты могли предъявить к выкупу бумаги совокупной начальной стоимостью не более 100 тыс. рублей, которые учитывались на счетах НРД.

Замминистра финансов Иван Чебесков в марте говорил, что Минфин считает справедливым распространение механизма обмена на ценные бумаги, заблокированные из-за санкций в отношении "СПБ биржи", и в перспективе готов предлагать такие изменения в указ.

Инвестиционная палата Минфин
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