В Минфине РФ считают неплохими результаты первого раунда обмена активами

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ оценивает результаты первого раунда обмена заблокированными активами инвесторов как неплохие, но из-за давления западных регуляторов на нерезидентов они скромнее, чем ожидалось, заявил замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах форума АКРА "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".

"Что касательно первого раунда - результаты неплохие. Мы, конечно, ожидали получше. Те шаги, которые предпринимают западные регуляторы, в какой-то степени пугают западных инвесторов (и мешают - ИФ) более активно участвовать. На начальном этапе был огромный интерес со стороны западных инвесторов. Потом, когда им начинали конкретно говорить, что им нельзя участвовать, многие из них стали переживать больше. Но сейчас почему мы продлили? Потому что все-таки видим этот интерес, и видим, что ограничения, которые были введены на Московскую биржу, все-таки заставляют иностранцев решать - можно им попробовать все-таки провести такой обмен или как бы войти в какую-то совсем долгоиграющую историю, с санкциями на МосБиржу и так далее", - сказал Чебесков журналистам.

Отвечая на вопрос, обсуждается ли увеличение лимита заявок в рамках обмена с текущих 100 тыс. рублей, Чебесков сказал: "Пока это отложено. То есть какого-то активного обсуждения этого вопроса пока нет. Нужно посмотреть, когда все этапы пройдут".

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ N844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", который создал условия для обмена заблокированными в РФ и за рубежом активами инвесторов. В соответствии с ним нерезиденты могли выкупить заблокированные иностранные бумаги российских инвесторов за счет средств на своих счетах типа "С". Резиденты могли предъявить к выкупу бумаги совокупной начальной стоимостью не более 100 тыс. рублей, которые учитывались на счетах Национального расчетного депозитария (НРД).

"Инвестиционная палата" в середине августа объявила о завершении первого этапа расчетов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг. Сбор заявок от физлиц-резидентов проходил с 25 марта по 8 мая, от нерезидентов - с 3 июня по 2 августа.

Нерезиденты выкупили бумаги на 8,1 млрд рублей из заявленных к обмену на 35,3 млрд рублей. Свои бумаги частично реализовали более 708 тыс. физлиц.

В конце августа Минфин сообщил о решении продлить обмен активами до 12 октября.