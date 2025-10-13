Повторный кредит в 2025 году чаще берут по "Семейной ипотеке"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В России в 2025 году чаще всего заемщики берут повторный кредит по программе "Семейная ипотека", сообщает пресс-служба банка "ДОМ.РФ".

"С января 2025 года около 400 клиентов взяли повторную ипотеку. Общий объем таких сделок составил 2,5 млрд рублей. Чаще всего повторный жилищный кредит берут в рамках "Семейной ипотеки" - около 90% случаев. Далее следует стандартная рыночная программа на покупку строящегося жилья (6%), на ипотеку для IТ-специалистов и "Дальневосточную" пришлось около 5%", - говорится в сообщении.

Среди регионов по повторным ипотечным кредитам лидируют Москва (1 млрд рублей), Подмосковье (450 млн рублей), Приморский край (около 100 млн рублей), Петербург (более 80 млн рублей), Свердловская (около 80 млн рублей) и Тюменская области (70 млн рублей).

По оценкам аналитиков банка, как правило, клиенты берут ипотеку второй раз для расширения жилплощади, обеспечения жильем детей и под последующую сдачу в аренду.