Минфин изучает дифференциацию ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ изучает возможность дифференциации ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Об этом заявил журналистам замминистра финансов РФ Иван Чебесков в кулуарах Московского финансового форума.

Он сообщил, что Минфин совместно с парламентом и регионами изучает вопрос модификации программы семейной ипотеки, чтобы она была более адресной и решала задачи демографии.

"Одно из ключевых предложений, мне кажется, оно звучало, в первую очередь, в парламенте, это различные ставки в зависимости от количества детей, чтобы делать ставку более низкой для семей с большим количеством детей, таким образом предоставляя демографические стимулы", - сказал Чебесков.

"Мы хотим настроить таким образом, чтобы рефинансирование в случае, когда у вас родится третий ребенок, было практически автоматически. Сейчас это тоже прорабатываем. Это тоже был один из запросов, чтобы с рождением последующих детей не надо было идти в банк, там оформлять все документы, чтобы это происходило либо автоматически, либо полуавтоматически. Сейчас решаем, как это можно в правовом поле сделать", - добавил замминистра.

Отвечая на вопрос, планирует ли Минфин ограничить площадь приобретаемого жилья в рамках семейной ипотеки, он заявил, что сейчас идет дискуссия.

"Есть разные предложения по этому поводу. Мы заинтересованы, конечно, чтобы квартиры строились большей площади. Но мы тоже понимаем, что это означает, что они будут дороже и менее доступны. Поэтому здесь пока идет дискуссия, как правильно это сделать. Но такая тема тоже активно обсуждается и поднимается", - сказал Чебесков.

В настоящее время "Семейная ипотека" является самой массовой программой льготной ипотеки. С момента ее запуска в 2018 году более 1,5 млн российских семей смогли приобрести новое жилье. В рамках программы выданы кредиты на сумму более 7,4 трлн рублей, из бюджета на компенсацию процентов выплачено свыше 1,3 трлн рублей.

"Семейная ипотека" по ставке до 6% годовых доступна семьям с ребенком до 7 лет, ребенком-инвалидом, а также семьям с двумя несовершеннолетними детьми, покупающим жильё в городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в регионах с низким объёмом строительства. В 2025 году меру поддержки распространили на покупку квартир на вторичном рынке в городах с дефицитом строительства многоквартирных домов.

Минфин РФ
