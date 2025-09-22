Рост цен на дизтопливо на АЗС Москвы ускорился вслед за повышением стоимости бензина

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Рост цен на дизтопливо на автозаправках Москвы ускорился к концу сентября вслед за повышением стоимости бензина, свидетельствуют данные сайта Московской топливной ассоциации (МТА).

Согласно информации на сайте, в начале сентября стоимость бензинов на столичных заправках демонстрировала недельный рост в несколько копеек, но с середины сентября Аи-92 и Аи-95 растут в цене уже по 13-16 копеек в неделю. На 22 сентября средневзвешенная цена Аи-92 в столичной рознице составляет 59,7 руб./л. (рост на 16 копеек к данным предыдущей недели), Аи-95 стоит 66,07 руб./л. (рост на 15 копеек).

Дизельное топливо на АЗС Москвы с конца апреля показывало минимальный копеечный недельный рост, но на прошлой неделе подорожало сразу на 22 копейки и стоит по данным на 22 сентября 71,15 руб./л.

Розничная стоимость нефтепродуктов отражает повышение цен на бирже. Дизельное топливо на Петербургской бирже растет уже несколько недель подряд, за минувшую неделю оно поднялось в цене на 7,2% и достигло 70 358 рублей за тонну. Бензины на Петербургской бирже в августе 2025 года обновили максимум, затем снизились в цене, но в начале сентября рост возобновился. В итоге были приняты ограничения в биржевой торговле, не допускающие быстрый рост стоимости бензинов.