Urals в октябре дорожает в Индии и Китае на $0,1 за баррель

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Скидки на российскую нефть Urals в российских портах по итогам первой недели октября меняются разнонаправленно, скидка в индийских портах стала меньше на $0,14 за баррель, а премии в Китае выросли на $0,05 за баррель, нефть ESPO подорожала на $1,3 за баррель, свидетельствуют данные Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Так, дисконты Urals FOB Primorsk к NSD (Североморский датированный) выросли с $12,88 по итогам сентября до $13,05 за баррель по итогам первой половины октября, на FOB Novorossiysk дисконт, напротив, снизился - с $12,652 за баррель в сентябре до $12,609 за баррель в первые две недели октября.

В рассматриваемом периоде цена эталонной котировки "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) снизилась к средней цене сентября на $2,1 за баррель - до $65,808 за баррель.

По данным Argus, дисконт для российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в октябре падает до $2,2 за баррель по сравнению с $2,336 за баррель за весь сентябрь.

Дисконт на другой сорт российской нефти - ESPO, продаваемый из порта Козьмино на востоке страны, к сорту Dubai в октябре пока составляет $4,2 за баррель против $5,516 за баррель в сентябре (на $1,3 за баррель меньше).

Премия Urals с поставкой в Китай (Urals DAP Shandong) к ICE Brent выросла с $2,05 за баррель в сентябре до $2,1 в первой половине октября.