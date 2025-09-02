Скидки на нефть Urals в августе выросли на $0,3-0,6/баррель в российских портах

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Скидки на российскую нефть Urals в российских портах по итогам августа выросли к уровню июля на $0,3-0,6 за баррель, премии в Китае снизились на $0,7 за баррель, свидетельствуют данные Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Так, дисконты Urals FOB Primorsk к NSD (Североморский датированный) выросли с $11,96 по итогам июля до $12,54/барр. по итогам августа, на FOB Novorossiysk дисконт подрос чуть меньше - до $12,09/барр. в августе против $11,807/барр. в июле.

В августе цена эталонной котировки "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) снизилась к средней цене июля на $2,7 за баррель - до $68,24/барр.

По данным Argus, дисконт для российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) по итогам августа вырос к июлю на $0,76/барр. - до $2,8/барр.

Президент США Дональд Трамп 6 августа объявил о дополнительных пошлинах в отношении Индии за покупку российской нефти.

Дисконт на другой сорт российской нефти - ESPO, продаваемый из порта Козьмино на востоке страны, к сорту Dubai в августе составил $4,7 за баррель по сравнению с $3,757 за баррель по итогам всего июля (на $0,95 за баррель выше).

Премия Urals с поставкой в Китай (Urals DAP Shandong) к ICE Brent упала до $1,79 за баррель по сравнению с $2,5/баррель в июле.

Исходя из этих данных, цена Urals для определения НДПИ в августе может составить $57,56 за баррель. По итогам июля этот показатель составил $60,37/баррель.