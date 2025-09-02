Поиск

Скидки на нефть Urals в августе выросли на $0,3-0,6/баррель в российских портах

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Скидки на российскую нефть Urals в российских портах по итогам августа выросли к уровню июля на $0,3-0,6 за баррель, премии в Китае снизились на $0,7 за баррель, свидетельствуют данные Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Так, дисконты Urals FOB Primorsk к NSD (Североморский датированный) выросли с $11,96 по итогам июля до $12,54/барр. по итогам августа, на FOB Novorossiysk дисконт подрос чуть меньше - до $12,09/барр. в августе против $11,807/барр. в июле.

В августе цена эталонной котировки "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) снизилась к средней цене июля на $2,7 за баррель - до $68,24/барр.

По данным Argus, дисконт для российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) по итогам августа вырос к июлю на $0,76/барр. - до $2,8/барр.

Президент США Дональд Трамп 6 августа объявил о дополнительных пошлинах в отношении Индии за покупку российской нефти.

Дисконт на другой сорт российской нефти - ESPO, продаваемый из порта Козьмино на востоке страны, к сорту Dubai в августе составил $4,7 за баррель по сравнению с $3,757 за баррель по итогам всего июля (на $0,95 за баррель выше).

Премия Urals с поставкой в Китай (Urals DAP Shandong) к ICE Brent упала до $1,79 за баррель по сравнению с $2,5/баррель в июле.

Исходя из этих данных, цена Urals для определения НДПИ в августе может составить $57,56 за баррель. По итогам июля этот показатель составил $60,37/баррель.

Argus Urals Индия Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ опубликовал проект основных направлений ДКП, сохранив июльский макропрогноз

ЦБ опубликовал проект основных направлений ДКП, сохранив июльский макропрогноз

Миллер считает, что в Европе не осознают масштаба проблем с закачкой газа в ПХГ

Миллер считает, что в Европе не осознают масштаба проблем с закачкой газа в ПХГ

Прорабатывается возможность для россиян расплачиваться в Китае картами "Мир" и по QR-кодам

Прорабатывается возможность для россиян расплачиваться в Китае картами "Мир" и по QR-кодам

КНР и РФ подписали более 20 документов о сотрудничестве, в том числе в сфере ИИ и энергетики

Цена нефти Brent выросла до $68,43 за баррель

Акции "Газпрома" вышли в лидеры роста на новостях о газопроводах в Китай и Монголию

Миллер сообщил о подписании обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири 2"

Миллер сообщил о подписании обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири 2"
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ62 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7086 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });