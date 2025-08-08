Скидки на Urals в четверг выросли на $1/барр. после объявления о пошлинах США против Индии

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Скидки на российскую нефть Urals по итогам торгов в четверг, после объявления президентом США Дональдом Трампом о дополнительных пошлинах в отношении Индии за покупку российской нефти, выросли примерно на $1 за баррель к уровням предыдущего дня, премии в Китае не изменились, свидетельствуют данные Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Так, дисконты Urals FOB Primorsk к NSD (Североморский датированный) выросли с $11,5 за баррель, наблюдавшихся с середины июля, до $12,55/барр., на FOB Novorossiysk дисконт увеличился с $11,15/барр. до $12,25/барр.

По данным Argus, дисконт для российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) по итогам торгов 7 августа вырос до $3/барр. по сравнению со скидкой в $1,95/барр., державшейся с середины июля.

Дополнительные пошлины были введены вечером 6 августа. В то же время нет уверенности, что 7 августа уже были заключены какие-то сделки. После резких изменений конъюнктуры контрагенты могут брать паузу для анализа ситуации.

Дисконт на другой сорт российской нефти - ESPO, продаваемый из порта Козьмино на востоке страны, к сорту Dubai с конца июля составляет $5 за баррель по сравнению с $3,7 за баррель, наблюдавшихся с начала июля.

Премия Urals с поставкой в Китай (Urals DAP Shandong) к ICE Brent также не меняется с начала июля и составляет $2,5/барр.