Скидки на Urals в сентябре растут на $0,2-0,4 за баррель в российских портах

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Скидки на российскую нефть Urals в российских портах за первые недели сентября выросли к уровню августа на $0,15-0,35 за баррель, в индийских портах дисконт, напротив, упал на $0,4 за баррель, премии в Китае выросли на $0,2 за баррель, свидетельствуют данные Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Так, дисконты Urals FOB Primorsk к NSD (Североморский датированный) выросли с $12,54 по итогам августа до $12,69 за баррель за две недели сентября, на FOB Novorossiysk дисконт подрос чуть больше - с $12,09 за баррель в августе до $12,44 за баррель в сентябре.

В первые недели сентября цена эталонной котировки "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) снизилась к средней цене августа на $1 за баррель - до $67,17 за баррель.

По данным Argus, дисконт для российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в сентябре снижается к уровню августа на $0,4 за баррель - до $2,4 за баррель.

Дисконт на другой сорт российской нефти - ESPO, продаваемый из порта Козьмино на востоке страны, к сорту Dubai в сентябре растет на $0,6 за баррель, составив по итогам двух недель $5,29 за баррель по сравнению с $4,7 за баррель по итогам августа.

Премия Urals с поставкой в Китай (Urals DAP Shandong) к ICE Brent выросла до $2 за баррель по сравнению с $1,79/баррель в августе.

Argus Brent Urals
Марио Драги заявил, что цены на газ в Евросоюзе намного выше, чем в США

"Мосбиржа" 25 сентября приостановит торги расписками Ozon в связи с редомициляцией

Индекс МосБиржи опустился ниже 2800п впервые с 6 августа

"АвтоВАЗ" с 29 сентября может перейти на 4-дневку сроком на полгода

Евросоюз отложил презентацию предложений по 19-му пакету санкций против России

Рыбаки Черного и Азовского морей предупредили о рисках остановки промысла

Цена золота поднялась выше $3722 за унцию и обновила рекорд

