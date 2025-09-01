Стоимость развития энергосистемы РФ до 2031 г. может превысить 7 трлн руб.

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиции в развитие единой энергосистемы РФ до 2031 года могут достигнуть 7,24 трлн руб. с НДС, сообщается в прогнозных материалах проекта схемы и программы развития электроэнергетических систем до 2031 года (СиПР), раскрытых "Системным оператором".

"Совокупный объем инвестиций для реализации мероприятий, предусмотренных схемой и программой, в прогнозных ценах должен составить 7236,69 млрд руб. с НДС для ЕЭС России и 14,12 млрд руб. с НДС для ТИТЭС", - говорится в документе.

Речь идет как о мероприятиях развития генерации, так и сетей.

Согласно обновленному проекту схемы, охватывающей период до 2031 года (прежняя предусматривала срок до 2030 года), дефицитными все еще называются регионы Сибири, Юга, Дальнего Востока и Москвы.

ДЕФИЦИТ В СИБИРИ

Так, для Сибири нужно будет построить генерацию на 1,05 ГВт, а также двухполюсную линию передачи постоянного тока пропускной способностью 1500 МВт.

Также в документе прописывается необходимость строительства Тельмамской ГЭС, которая должна обеспечить балансовую надежность в Северо-Байкальском энергетическом кольце. Отдельно говорится о необходимости сдерживать потребление в Сибири, в частности ограничивать потребление центров обработки данных в регионе. Величина этого ограничения будет зависеть от выработки ГЭС и, соответственно, от водности (в маловодные годы речь может идти о полном ограничении ЦОДов).

Дефицит на востоке

Помимо строительства генерации (недавно не состоялись два отбора проектов генерации для Приморья и Хабаровского края, новых пока не объявляли - ИФ), речь идет о строительстве ВЛ 500 кВ "Хабаровская - Комсомольская" с реконструкцией подстанции 500кВ "Комсомольская". "Строительство данной ЛЭП 500 кВ также является мероприятием, необходимым для обеспечения возможности вывода из эксплуатации Комсомольской ТЭЦ-2", - отмечается в СиПР.

При этом в случае "нереализации строительства гарантированной генерации суммарной установленной мощностью в объеме не менее 445 МВт (в Приморье и Хабаровском крае - ИФ)" помочь сохранить бездефицитную работу может продление срока эксплуатации генерирующего оборудования Артемовской ТЭЦ и Хабаровской ТЭЦ-1 после 2027 года. Впрочем, судя по документу, даже если генерацию на 445 МВт построят, продление ресурса станций все равно нужно до ввода первого блока Приморской АЭС в 2033 году.

Кроме того, в числе краткосрочных мероприятий предлагается перенос продолжения модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 на период после 2028 года, "продолжение эксплуатации генерирующего оборудования иностранного производства Восточной ТЭЦ и мини-ТЭЦ на о. Русский", а также "перенос сроков увеличения потребления энергопринимающими устройствами крупных потребителей на период после реализации мероприятий по строительству новых объектов генерации".

Кроме того, частичным решением может быть и продление срока эксплуатации геноборудования Якутской ГРЭС и "Якутской ГРЭС Новая".

Однако в документе прописано, что если новую генерацию не построить, а выбрать вариант продления эксплуатации существующего оборудования, то "величина выработки электрической энергии существующим объектами генерации будет меньше, чем у новых объектов генерации (менее 6500 часов в году), что приведет к необходимости ограничения экспорта электрической энергии до года ввода первого энергоблока Приморской АЭС (1000 МВт в 2033 году)".

Дефицит на юге

В энергосистеме Юга прогнозируемый дефицит в сравнении с прежней версией документа по-прежнему требует строительства не менее 2,42 ГВт новых мощностей.

Речь идет о шести быстровозводимых ГТУ по 25 МВт на ТЭС "Таврическая" в 2026 году, одном энергоблоке ПСУ на 150 МВт на Краснодарской ТЭЦ в 2028 году, энергоблоке ПГУ установленной мощностью 470 МВт в Динском районе Краснодарского края в 2029 году, одном блоке ПГУ на 235 МВт на Таврической ТЭС в 2029 году, двух блоках ПГУ по 160 МВт каждый на Ударной ТЭС в 2029-2030 годах, еще одном блоке на 235 МВт на Ударной ТЭС в 2030 году, а также одном блоке ПГУ на 480 МВт на Сочинской ТЭС в 2030 году и одном блоке ПГУ на 164 МВт на Джубгинской ТЭС. Также речь тут идет об обеспечении "возможности продолжения эксплуатации существующего генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС установленной мощностью 161 МВт".

Также в проекте СиПР напоминается о планах внедрения накопителей энергии на 100 МВт в Крыму и на 250 МВт в Краснодарском крае и Адыгее до июня 2026 года.

На Юге также речь может идти о переносе сроков техприсоединения новых потребителей до момента ввода необходимой генерации.

Дефицит в Москве и области

Для решения проблемы дефицита в Москве и области планируется масштабное сетевое строительство, в частности, строительство двухполюсной линии постоянного тока "Нововоронежская АЭС - Москва", включая два преобразовательных комплекса (в районе Нововоронежской АЭС и южной части энергосистемы Москвы и Московской области) в 2032 году.

Кроме того, речь идет о строительстве энергоблоков по 250 МВт каждый на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 в 2027-м и 2028 годах. соответственно. Также говорится о строительстве энергоблока на Каширской ГРЭС на 450 МВт в 2030 году.

Отдельно в документе прописывается возможность строительства Арктической ТЭС на два блока по 25 МВт каждый для покрытия дефицита в Чаун-Билибинском энергорайоне.

Также упоминается необходимость генерации от 96 до 280 МВт (в зависимости от возможности использования иностранного оборудования) для Сахалинской области. Здесь может быть рассмотрено строительство второй очереди Сахалинской ГРЭС, а также расширение Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.

Кроме того, для Камчатского края могут рассмотреть строительство геотермальных электростанций.