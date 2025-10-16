Поиск

Лагард считает, что нынешний уровень ставок поможет ЕЦБ справиться с турбулентностью

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Нынешний уровень основных процентных ставок Европейского центробанка обеспечивает регулятору хорошие позиции, чтобы справляться с любой турбулентностью, с которой может столкнуться мировая экономика, заявила на одной из сессий ежегодных совещаний Международного валютного фонда президент ЕЦБ Кристин Лагард.

Риски для инфляции и экономического роста в еврозоне стали более сбалансированными, сказала Лагард

Она отметила, что инфляция в еврозоне, как и ставка по депозитам, находятся на одном и том же уровне - 2%.

"Мы полагаем, что с текущим уровнем ставок мы имеем хорошие позиции и хорошо готовы к встрече с возможными будущими потрясениями", - заявила она.

Ранее на этой неделе МВФ улучшил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год на 0,2 п.п., до 1,1%, и понизил прогноз на 2026 год до 1,1% с 1,2%.

МВФ ЕЦБ Кристин Лагард еврозона
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На подъем затонувшего в Мурманске плавдока ПД-50 выделят средства из федерального бюджета

Запасы нефти в США выросли на 3,52 млн баррелей, сильнее прогнозов

Рынок акций РФ в четверг превысил 2600п по индексу МосБиржи

Циан после редомициляции Cian plc подтвердил планы о выплате спецдивидендов

Циан после редомициляции Cian plc подтвердил планы о выплате спецдивидендов

Российский турпоток в Японию с начала года вырос вдвое

Российский турпоток в Японию с начала года вырос вдвое

Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте России в августе достигла 55,2%

Суд удовлетворил иск Сбера к Euroclear на $263,7 млн, 49,7 млн евро и 4,4 млн фунтов

"Транснефть" предложила помощь в проектировании трубопровода из Венгрии в Сербию

"Мосбиржа" 3 ноября будет проводить торги на всех рынках кроме отдельных инструментов

"Мосбиржа" 3 ноября будет проводить торги на всех рынках кроме отдельных инструментов

Дюков заявил о необходимости создать 25 новых технологий для разработки запасов нефти

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7377 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2463 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });