Лагард считает, что нынешний уровень ставок поможет ЕЦБ справиться с турбулентностью

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Нынешний уровень основных процентных ставок Европейского центробанка обеспечивает регулятору хорошие позиции, чтобы справляться с любой турбулентностью, с которой может столкнуться мировая экономика, заявила на одной из сессий ежегодных совещаний Международного валютного фонда президент ЕЦБ Кристин Лагард.

Риски для инфляции и экономического роста в еврозоне стали более сбалансированными, сказала Лагард

Она отметила, что инфляция в еврозоне, как и ставка по депозитам, находятся на одном и том же уровне - 2%.

"Мы полагаем, что с текущим уровнем ставок мы имеем хорошие позиции и хорошо готовы к встрече с возможными будущими потрясениями", - заявила она.

Ранее на этой неделе МВФ улучшил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год на 0,2 п.п., до 1,1%, и понизил прогноз на 2026 год до 1,1% с 1,2%.