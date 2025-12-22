Фондовые индексы США завершили торги в пятницу уверенным ростом

Поиск

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу.

Трейдеры оценивали корпоративные новости, а также статданные по экономике США.

Отчет о динамике потребительских цен в стране за ноябрь показал замедление темпов инфляции до минимальных с июля 2,7% в годовом выражении. Это дало инвесторам надежду, что Федеральная резервная система продолжит снижать базовую процентную ставку в следующем году.

Пятничная статистика показала небольшой рост продаж на вторичном рынке жилья и повышение потребительского доверия в США.

Перепродажи жилья в Штатах в ноябре увеличились на 0,5% относительно предыдущего месяца - до 4,13 млн домов в пересчете на годовые темпы, максимума за 9 месяцев, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR).

Индекс потребительского доверия, рассчитываемый Мичиганским университетом, в декабре увеличился до 52,9 пункта с 51 пункта в прошлом месяце. Окончательное значение индекса оказалось слабее предварительного (53,3 пункта).

Акции Oracle Corp. (SPB: ORCL) выросли в цене на 6,6% по итогам торгов в пятницу на информации о продаже подразделения американских операций TikTok совместному предприятию, в которое входит компания наряду с рядом фондов прямых инвестиций.

Котировки бумаг чип-мейкеров продолжили повышаться благодаря сильным прогнозам Micron Technology Inc. на текущий квартал. Стоимость акций Micron увеличилась на 7%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 3,9%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 1,4%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. - на 6,2%.

В число лидеров роста среди компаний индекса Dow Jones, помимо Nvidia, вошли бумаги Boeing Co. (SPB: BA) (+2,8%), Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (+2%), Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (+1,9%), Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (+1,8).

Капитализация Carnival Corp. подскочила на 9,8%. Крупнейший в мире круизный оператор зафиксировал рекордные показатели скорректированной прибыли и выручки по итогам прошедшего фингода. В связи с этим компания приняла решение возобновить выплату дивидендов, не проводившуюся со времен пандемии COVID-19.

Лидером снижения в Dow Jones стали акции Nike Inc. (SPB: NKE) (-10,5%), подешевевшие на разочаровывающей отчетности производителя спортивных товаров. Чистая прибыль Nike в минувшем квартале сократилась в 1,5 раза, а выручка увеличилась менее чем на 1%, причем в Китае доходы снизились.

Кроме того, заметно снизились котировки акций Home Depot Inc. (SPB: HD) (-2,8%), Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. (-1,5%), Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) (-1,4%).

Рыночная стоимость Conagra Brands Inc. опустилась на 2,5%. Компания, выпускающая готовые продукты питания, зафиксировала чистый убыток во втором квартале 2026 финансового года из-за разовых списаний.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу увеличился на 0,38% - до 48134,89 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,88% - до 6834,5 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 1,31%, составив 23307,62 пункта.

