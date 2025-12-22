Поиск

"Ростех" сообщил о первом испытательном полете Су-57 с новым двигателем

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" сообщила, что состоялся первый испытательный полет истребителя пятого поколения Су-57 с новым двигателем ("изделие 177"), техника отработала штатно.

"Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации приступили к летным испытаниям двигателя "изделие 177" в составе авиационного комплекса пятого поколения Су-57", - сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Машину поднял в небо заслуженный летчик-испытатель России Роман Кондратьев, вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания.

"Первый испытательный полет ознаменовал начало совместной работы с коллегами из ОАК по летным испытаниям Су-57 с новейшим двигателем. В ходе полета новый двигатель отработал штатно и показал надежную работу в составе самолета Су-57", - отметил генеральный конструктор - директор ОКБ имени А. Люльки Евгений Марчуков.

Марчуков сообщил, что двигатель "изделие 177" - передовая разработка ОДК для самолетов оперативно-тактической авиации, для его создания использовали новейшие технологии и материалы.

"Перспективный двигатель "изделие 177" создан ОДК для применения в авиационных комплексах пятого поколения. В новейшем двигателе тяга на форсаже составляет 16000 кгс. Также новый двигатель имеет сниженный расход топлива на всех режимах и увеличенные ресурсные показатели", - отметили в "Ростехе".

Директор ОКБ Сухого ОАК Михаил Стрелец заявил, что "платформа Су-57 проходит эволюционное развитие по наращиванию боевых возможностей, внедрению самых современных технологий".

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

В конце 2020 года Вооруженные силы России получили первый серийный Су-57.

ОАК ОДК Ростех Су-57 Евгений Марчуков Михаил Стрелец
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Начальник управления Генштаба РФ погиб в Москве в результате подрыва автомобиля

Алиев не примет участие в неформальном саммите СНГ

"Ростех" сообщил о первом испытательном полете Су-57 с новым двигателем

Два причала и два судна повреждены в Краснодарском крае после атаки БПЛА

Уиткофф считает продуктивными консультации с Украиной и Европой по украинскому кризису

Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым продуктивными и конструктивными

 Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым продуктивными и конструктивными

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 35 дронов, включая 23 над Черным морем

Обломки БПЛА повредили трубопровод в краснодарском поселке на берегу Черного моря

В Кремле в понедельник ждут доклада Дмитриева Путину о результатах переговоров в Майами

 В Кремле в понедельник ждут доклада Дмитриева Путину о результатах переговоров в Майами

Что произошло за день: воскресенье, 21 декабря
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7934 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });