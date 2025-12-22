"Ростех" сообщил о первом испытательном полете Су-57 с новым двигателем

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" сообщила, что состоялся первый испытательный полет истребителя пятого поколения Су-57 с новым двигателем ("изделие 177"), техника отработала штатно.

"Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации приступили к летным испытаниям двигателя "изделие 177" в составе авиационного комплекса пятого поколения Су-57", - сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Машину поднял в небо заслуженный летчик-испытатель России Роман Кондратьев, вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания.

"Первый испытательный полет ознаменовал начало совместной работы с коллегами из ОАК по летным испытаниям Су-57 с новейшим двигателем. В ходе полета новый двигатель отработал штатно и показал надежную работу в составе самолета Су-57", - отметил генеральный конструктор - директор ОКБ имени А. Люльки Евгений Марчуков.

Марчуков сообщил, что двигатель "изделие 177" - передовая разработка ОДК для самолетов оперативно-тактической авиации, для его создания использовали новейшие технологии и материалы.

"Перспективный двигатель "изделие 177" создан ОДК для применения в авиационных комплексах пятого поколения. В новейшем двигателе тяга на форсаже составляет 16000 кгс. Также новый двигатель имеет сниженный расход топлива на всех режимах и увеличенные ресурсные показатели", - отметили в "Ростехе".

Директор ОКБ Сухого ОАК Михаил Стрелец заявил, что "платформа Су-57 проходит эволюционное развитие по наращиванию боевых возможностей, внедрению самых современных технологий".

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

В конце 2020 года Вооруженные силы России получили первый серийный Су-57.