Квота на экспорт удобрений из РФ в июне-ноябре вырастет до 20 млн т

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле поддержала предложение Минсельхоза РФ продлить квоту на вывоз минеральных удобрений на период с 1 июня по 30 ноября 2025 года, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Общий объем квоты составит почти 20 млн тонн, в том числе для азотных удобрений - около 12,3 млн тонн, для сложных - около 7,6 млн тонн.

Текущий объем квоты (на период с декабря 2024 года по май 2025 года) составляет около 19,2 млн тонн.

Нетарифные квоты на экспорт азотных и сложных удобрений из России были введены с 1 декабря 2021 года в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. Ограничения неоднократно продлевались и сейчас действуют по 31 мая.



