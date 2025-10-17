Stellantis и Pony AI планируют развернуть сеть роботакси в Европе

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Китайский разработчик технологий беспилотного вождения Pony AI Inc. и европейский автомобильный концерн Stellantis NV планируют начать тестирование беспилотных автомобилей в Европе, сообщил Stellantis.

Компании подписали меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в разработке и внедрении решений для запуска роботакси на европейском рынке.

Тестирование будет производиться на базе автомобилей Peugeot e-Traveller, которые уже в ближайшие месяцы появятся на улицах Люксембурга, где находится штаб-квартира европейского подразделения Pony AI. В начале 2026 года планируется начать испытания и в других городах.

На первом этапе партнеры намерены сосредоточиться на легких коммерческих автомобилях (LCV) - сегменте, в котором Stellantis является одним из лидеров в Европе. Ожидается, что сотрудничество в этой сфере заложит основу для дальнейшей диверсификации, предполагающей предоставление услуг по автономной перевозке пассажиров и грузов.