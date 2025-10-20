Поиск

Россия в августе опять обновила рекорд поставок газа в Китай

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Общие поставки российского газа в Китай (по газопроводу и в сжиженном виде) в августе 2025 года достигли 4,63 млрд куб. м (рост на 17% к прошлогоднему показателю), что стало новым рекордом за историю торговли двух стран.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, предыдущий пик пришелся на июль текущего года - 4,25 млрд куб. м.

Благодаря плановому росту поставок "Газпрома" по магистрали "Сила Сибири" Россия уже давно вышла на первое место среди поставщиков природного газа в Китай, обходя таких прежних лидеров как Туркмения (в августе экспортировала расчётно 2,6 млрд куб. м) или Австралия (2,2 млрд куб. м или 1,7 млн тонн).

В настоящее время российские поставки газа обеспечивают 32% китайского импорта.

Поставки по газопроводам

В общей сложности Китай в августе 2025 года получил по трубопроводам 6,893 млрд куб. м природного газа, что на 3% больше, чем за август 2024 года (6,702 млрд куб. м).

Хотя это и не абсолютный рекорд поставок газа в месяц (он был зафиксирован также в июле 2025 года - 7,16 млрд куб. м), это был новый максимум для соответствующего месяца.

По трубе Китай получает газ из пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

Поставки из Туркмении сократились на 5%. Ашхабад в этом году открыл новое направление экспорта - в Турцию свопом через Иран идет порядка 120 млн куб. м газа в месяц. В Китай поставляется газ по долгосрочному контракту с нефтяной привязкой, а в Турцию туркменский газ идет на условиях более дорогих спотовых поставок.

СПГ

В августе 2025 года КНР принял 5,748 млн тонн СПГ (в регазифицированном состоянии это 7,474 млрд куб. м газа), что на 16% меньше, чем годом ранее.

Австралия (крупнейший поставщик) отгрузила 1,708 млн тонн (снижение на 24%), Катар сократил поставки на 3% - до 1,449 млн тонн.

Россия по итогам августа была третьим по объему экспортером - 976 тыс. тонн (на уровне прошлогоднего значения). Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк". Динамика поставок топлива коррелирует с обычным для летнего времени техническим обслуживанием производственных мощностей.

Суммарно в августе Россия поставила крупнейшим азиатским покупателям (Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань) 1,707 млн тонн при общем объеме производства в 2,141 млн тонн.

Реэкспорт газа Китаем в августе вырос за счет перепродажи одной крупнотоннажной партии в Южную Корею и одной в Японию.

