"ДОМ.РФ" планирует привлечь через IPO 15-30 млрд руб, разместив 10% акций

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "ДОМ.РФ" планирует в ходе IPO привлечь 15-30 млрд рублей, разместив 10% акций, заявил гендиректор компании Виталий Мутко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"За последние 18 лет это первая компания финансового рынка после Сбербанка, которая выходит на IPO. Мы сейчас в десятке крупнейших компаний. Думаем, Владимир Владимирович, привлечь с рынка от 15 до 30 млрд, около 10% акций вывести на рынок", - сказал он.

Привлеченные средства компания планирует направить на проектное финансирование.

"Мы профинансируем около миллиона квадратных метров жилья, около 15 тыс. семей смогут улучшить жилищные условия. Мы инвестируем деньги в развитие инфраструктуры субъектов Российской Федерации. Это тоже около 50 млрд, думаем, что профинансируем. И конечно же, будем дальше развивать социально ответственный бизнес", - сказал Мутко.

По его словам, подготовка к сделке находится на завершающей стадии. "Все организационные вопросы мы решили вместе с Центральным банком, Московской биржей, правительством, подготовились, поменяли устав, зарегистрировали проспект акций в Центральном банке", - отметил гендиректор "ДОМ.РФ".

Госкорпорация рассчитывает, что ее акционерами станут крупные инвестиционные фонды, пенсионные фонды, а также розничные инвесторы.

"Рынок сегодня открывается, и мы рассчитываем, что с нашей дивидендной доходностью на акцию 11-12% интерес к нам будет очень большой, Владимир Владимирович", - заявил Мутко.

"Думаю, что да. Если будете ответственную дивидендную политику проводить, то, конечно, это будут привлекательные инвестиции", - отметил в ответ президент.

Новая стратегия развития "ДОМ.РФ" до 2030 года предполагает, что компания будет выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли и нарастит активы вдвое.

"Мы уже в 2030 году должны стать компанией с 11-триллионными активами - еще в два раза вырасти. И все эти инвестиции пойдут в жилищную сферу", - заявил Мутко.

Чистая прибыль "ДОМ.РФ" по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 39,1 млрд руб., что на 15% выше результата за аналогичный период прошлого года. В планах госкорпорации в этом году заработать около 90 млрд рублей чистой прибыли, а в следующем году выйти "на плато 100 млрд", заявил Мутко.

"ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, он был создан в 1997 году под названием "Агентство ипотечного жилищного кредитования" постановлением правительства для содействия проведению государственной жилищной политики. По итогам 2024 года госкорпорация выплатила 24 млрд рублей дивидендов (около 31% от скорректированной чистой прибыли).